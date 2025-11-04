Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики

В среду, 5 ноября, в отдельных областях Украины будут введены ограничения потребления электроэнергии. Это вынужденный шаг из-за последствий массированных ракетных и дроновых атак РФ по энергетической инфраструктуре.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как завтра будут выключать свет.

"Укрэнерго"

Графики почасовых отключений:

с 07:00 до 21:00 - от 1 до 2 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:

с 07:00 до 22:00.

Энергетики предупреждают, что время и объемы возможных отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Жителей просят следить за обновлениями на официальных ресурсах местных облэнерго.

Киев

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

В Киевской области завтра дольше всего свет будет отсутствовать дольше всего три с половиной часа.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Одесская область

Завтра, 5 ноября,в Одесской области будут действовать графики почасовых отключений.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Сумская область

Завтра, 5 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

с 07:00 до 16:00 - 1 очередь;

с 16:00 до 19:00 - 2 очереди;

с 19:00 до 21:00 - 1,5 очереди.

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 5 ноября с 07:00 до 21:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

Подчерк 1.1 11:00 - 13:00

Подчерк 1.2 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

Подчерк 2.1 13:00 - 15:00, 20:00 - 21:00

Подчерк 2.2 13:00 - 15:00, 20:00 - 21:00

Подчерк 3.1 15:00 - 17:00

Подчерк 3.2 15:00 - 17:00

Подчерк 4.1 16:00 - 18:00

Подчерк 4.2 16:00 - 18:00

Подчерк 5.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00

Подчерк 5.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00

Подчерк 6.1 09:00 - 11:00, 18:00 - 20:00

Подчерк 6.2 09:00 - 11:00, 18:00 - 20:00

Ровенская область

График почасовых отключений электроэнергии на Ровенщине в среду, 5 ноября:

Подчерк 1.1 - 07:00-10:00, 19:00-21:00

Подчерк 1.2 - 07:00-10:00

Подчерк 2.1 - 10:00-13:00

Подчерк 2.2 - 10:00-13:00

Подчерк 3.1 - 13:00-16:00

Подчерк 3.2 - 13:00-16:00

Подчерк 4.1 - 16:00-19:00

Подчерк 4.2 - 16:00-19:00

Подчерк 5.1 - 16:00-19:00

Поддежка 5.2 - 16:00-19:00

Подчерк 6.1 - 19:00-21:00

Подчерк 6.2 - 19:00-21:00

С изменениями графика в течение дня, а также номером вашей очереди и подочереди можно ознакомиться по ссылке:

https://www.roe.vsei.ua/disconnections

Запорожская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 05 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Одновременно будут отключаться: 07:00 - 16:00 1 очередь, 16:00 - 19:00 2 очереди, 19:00 - 21:00 1,5 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение):

Подчерк 1.1: 11:30 - 15:00

Подчерк 1.2: 11:30 - 15:00

Подчерк 2.1: 18:30 - 21:30

Подчерк 2.2: не выключается

Подчерк 3.1: 08:00 - 11:30

Подчерк 3.2: 08:00 - 11:30

Подчерк 4.1: 18:30 - 21:30

Подчерк 4.2: 18:30 - 21:30

Подчерк 5.1: 06:30 - 08:00, 15:30 - 18:30

Подчерк 5.2: 06:30 - 08:00, 15:30 - 18:30

Подчерк 6.1: 15:00 - 18:30

Подчерк 6.2: 15:00 - 18:30

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 5 ноября 2025 года:

с 07:00 по 16:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди

с 16:00 по 19:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей

с 19:00 по 21:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Харьковская область

С 08:00 до 11:00 будет применяться 0,5 очереди отключений, с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 - 1 очередь, с 18:00 до 20:00 - 1,5 очереди.

Таким образом часы отсутствия электроснабжения по очередям / подочереди с учетом времени на переключение:

Подочередь 1.1 19:00-22:00

Подочередь 1.2 19:00-22:00

Подчерк 2.1 19:00-20:00

Подчерк 2.2 08:00-11:00

Подчерки 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 - не отключаются

Подчерк 5.2 18:00-19:00

Подчерк 6.1 15:00-19:00

Подчерк 6.2 15:00-19:00

Узнать свою очередь можно по ссылке: https://t.me/kharkivenergy/1445

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 5 ноября будет действовать такой график почасовых отключений.

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Тернопольская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы - завтра, 05 ноября, в регионе будут действовать ограничения для промышленности и бизнеса. Они будут действовать с 07:00 до 22:00.