Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
В среду, 5 ноября, в отдельных областях Украины будут введены ограничения потребления электроэнергии. Это вынужденный шаг из-за последствий массированных ракетных и дроновых атак РФ по энергетической инфраструктуре.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как завтра будут выключать свет.
"Укрэнерго"
Графики почасовых отключений:
- с 07:00 до 21:00 - от 1 до 2 очередей.
Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:
- с 07:00 до 22:00.
Энергетики предупреждают, что время и объемы возможных отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Жителей просят следить за обновлениями на официальных ресурсах местных облэнерго.
Киев
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Киевская область
В Киевской области завтра дольше всего свет будет отсутствовать дольше всего три с половиной часа.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
- в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Одесская область
Завтра, 5 ноября,в Одесской области будут действовать графики почасовых отключений.
Днепропетровская область
В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Сумская область
Завтра, 5 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":
- с 07:00 до 16:00 - 1 очередь;
- с 16:00 до 19:00 - 2 очереди;
- с 19:00 до 21:00 - 1,5 очереди.
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Черкасская область
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 5 ноября с 07:00 до 21:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
- Подчерк 1.1 11:00 - 13:00
- Подчерк 1.2 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
- Подчерк 2.1 13:00 - 15:00, 20:00 - 21:00
- Подчерк 2.2 13:00 - 15:00, 20:00 - 21:00
- Подчерк 3.1 15:00 - 17:00
- Подчерк 3.2 15:00 - 17:00
- Подчерк 4.1 16:00 - 18:00
- Подчерк 4.2 16:00 - 18:00
- Подчерк 5.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00
- Подчерк 5.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00
- Подчерк 6.1 09:00 - 11:00, 18:00 - 20:00
- Подчерк 6.2 09:00 - 11:00, 18:00 - 20:00
Ровенская область
График почасовых отключений электроэнергии на Ровенщине в среду, 5 ноября:
- Подчерк 1.1 - 07:00-10:00, 19:00-21:00
- Подчерк 1.2 - 07:00-10:00
- Подчерк 2.1 - 10:00-13:00
- Подчерк 2.2 - 10:00-13:00
- Подчерк 3.1 - 13:00-16:00
- Подчерк 3.2 - 13:00-16:00
- Подчерк 4.1 - 16:00-19:00
- Подчерк 4.2 - 16:00-19:00
- Подчерк 5.1 - 16:00-19:00
- Поддежка 5.2 - 16:00-19:00
- Подчерк 6.1 - 19:00-21:00
- Подчерк 6.2 - 19:00-21:00
С изменениями графика в течение дня, а также номером вашей очереди и подочереди можно ознакомиться по ссылке:
https://www.roe.vsei.ua/disconnections
Запорожская область
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 05 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Одновременно будут отключаться: 07:00 - 16:00 1 очередь, 16:00 - 19:00 2 очереди, 19:00 - 21:00 1,5 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение):
- Подчерк 1.1: 11:30 - 15:00
- Подчерк 1.2: 11:30 - 15:00
- Подчерк 2.1: 18:30 - 21:30
- Подчерк 2.2: не выключается
- Подчерк 3.1: 08:00 - 11:30
- Подчерк 3.2: 08:00 - 11:30
- Подчерк 4.1: 18:30 - 21:30
- Подчерк 4.2: 18:30 - 21:30
- Подчерк 5.1: 06:30 - 08:00, 15:30 - 18:30
- Подчерк 5.2: 06:30 - 08:00, 15:30 - 18:30
- Подчерк 6.1: 15:00 - 18:30
- Подчерк 6.2: 15:00 - 18:30
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 5 ноября 2025 года:
- с 07:00 по 16:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди
- с 16:00 по 19:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей
- с 19:00 по 21:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Харьковская область
С 08:00 до 11:00 будет применяться 0,5 очереди отключений, с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 - 1 очередь, с 18:00 до 20:00 - 1,5 очереди.
Таким образом часы отсутствия электроснабжения по очередям / подочереди с учетом времени на переключение:
- Подочередь 1.1 19:00-22:00
- Подочередь 1.2 19:00-22:00
- Подчерк 2.1 19:00-20:00
- Подчерк 2.2 08:00-11:00
- Подчерки 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 - не отключаются
- Подчерк 5.2 18:00-19:00
- Подчерк 6.1 15:00-19:00
- Подчерк 6.2 15:00-19:00
Узнать свою очередь можно по ссылке: https://t.me/kharkivenergy/1445
Черниговская область
По команде НЭК "Укрэнерго", 5 ноября будет действовать такой график почасовых отключений.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Тернопольская область
По указанию НЭК "Укрэнерго" с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы - завтра, 05 ноября, в регионе будут действовать ограничения для промышленности и бизнеса. Они будут действовать с 07:00 до 22:00.
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго других регионов.