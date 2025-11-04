Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки
У середу, 5 листопада, в окремих областях України будуть введені обмеження споживання електроенергії. Це вимушений крок через наслідки масованих ракетних і дронових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.
РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як завтра будуть вимикати світло.
"Укренерго"
Графіки погодинних відключень:
- з 07:00 до 21:00 - від 1 до 2 черг.
Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:
- з 07:00 до 22:00.
Енергетики попереджають, що час та обсяги можливих відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Мешканців просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах місцевих обленерго.
Київ
Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Київська область
У Київській області завтра найдовше світло буде відсутнє найдовше три з половиною години.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
- у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Одеська область
Завтра, 5 листопада,в Одеській області будуть діяти графіки погодинних відключень.
Дніпропетровська область
У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Сумська область
Завтра, 5 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
- з 07:00 до 16:00 - 1 черга;
- з 16:00 до 19:00 - 2 черги;
- з 19:00 до 21:00 - 1,5 черги.
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Черкаська область
Відповідно до команди НЕК «Укренерго», 5 листопада з 07:00 до 21:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
- Підчерга 1.1 11:00 - 13:00
- Підчерга 1.2 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
- Підчерга 2.1 13:00 - 15:00, 20:00 - 21:00
- Підчерга 2.2 13:00 - 15:00, 20:00 - 21:00
- Підчерга 3.1 15:00 - 17:00
- Підчерга 3.2 15:00 - 17:00
- Підчерга 4.1 16:00 - 18:00
- Підчерга 4.2 16:00 - 18:00
- Підчерга 5.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00
- Підчерга 5.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00
- Підчерга 6.1 09:00 - 11:00, 18:00 - 20:00
- Підчерга 6.2 09:00 - 11:00, 18:00 - 20:00
Рівненська область
Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у середу, 5 листопада:
- Підчерга 1.1 - 07:00-10:00, 19:00-21:00
- Підчерга 1.2 – 07:00-10:00
- Підчерга 2.1 – 10:00-13:00
- Підчерга 2.2 – 10:00-13:00
- Підчерга 3.1 – 13:00-16:00
- Підчерга 3.2 – 13:00-16:00
- Підчерга 4.1 – 16:00-19:00
- Підчерга 4.2 – 16:00-19:00
- Підчерга 5.1 – 16:00-19:00
- Підчерга 5.2 – 16:00-19:00
- Підчерга 6.1 – 19:00-21:00
- Підчерга 6.2 – 19:00-21:00
Зі змінами графіку упродовж дня, а також номером вашої черги та підчерги можна ознайомитись за посиланням:
https://www.roe.vsei.ua/disconnections
Запорізька область
Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в енергосистемі, 05 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Одночасно вимикатимуться: 07:00 - 16:00 1 черга, 16:00 - 19:00 2 черги, 19:00 - 21:00 1,5 черги.
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання):
- Підчерга 1.1: 11:30 – 15:00
- Підчерга 1.2: 11:30 – 15:00
- Підчерга 2.1: 18:30 – 21:30
- Підчерга 2.2: не вимикається
- Підчерга 3.1: 08:00 – 11:30
- Підчерга 3.2: 08:00 – 11:30
- Підчерга 4.1: 18:30 – 21:30
- Підчерга 4.2: 18:30 – 21:30
- Підчерга 5.1: 06:30 – 08:00, 15:30 – 18:30
- Підчерга 5.2: 06:30 – 08:00, 15:30 – 18:30
- Підчерга 6.1: 15:00 – 18:30
- Підчерга 6.2: 15:00 – 18:30
Полтавська область
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 5 листопада 2025 року:
- з 07:00 по 16:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг
- з 16:00 по 19:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг
- з 19:00 по 21:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Харківська область
З 08:00 до 11:00 застосовуватиметься 0,5 черги відключень, з 15:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 - 1 черга, з 18:00 до 20:00 – 1,5 черги.
Таким чином години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання:
- Підчерга 1.1 19:00-22:00
- Підчерга 1.2 19:00-22:00
- Підчерга 2.1 19:00-20:00
- Підчерга 2.2 08:00-11:00
- Підчерги 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 - не вимикаються
- Підчерга 5.2 18:00-19:00
- Підчерга 6.1 15:00-19:00
- Підчерга 6.2 15:00-19:00
Дізнатися свою підчергу можна за посиланням: https://t.me/kharkivenergy/1445
Чернігівська область
За командою НЕК "Укренерго", 5 листопада діятиме такий графік погодинних відключень.
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
на нашому сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Тернопільська область
За вказівкою НЕК "Укренерго" з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми - завтра, 05 листопада, в регіоні будуть діяти обмеження для промисловості та бізнесу. Вони будуть діяти з 07:00 до 22:00.
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго інших регіонів.