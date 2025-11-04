Де в Україні завтра вимикатимуть світло: список областей та графіки

У середу, 5 листопада, в окремих областях України будуть введені обмеження споживання електроенергії. Це вимушений крок через наслідки масованих ракетних і дронових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як завтра будуть вимикати світло.

"Укренерго"

Графіки погодинних відключень:

з 07:00 до 21:00 - від 1 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:

з 07:00 до 22:00.

Енергетики попереджають, що час та обсяги можливих відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Мешканців просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Київ

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.



Київська область

У Київській області завтра найдовше світло буде відсутнє найдовше три з половиною години.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Одеська область

Завтра, 5 листопада,в Одеській області будуть діяти графіки погодинних відключень.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Сумська область

Завтра, 5 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

з 07:00 до 16:00 - 1 черга;

з 16:00 до 19:00 - 2 черги;

з 19:00 до 21:00 - 1,5 черги.

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК «Укренерго», 5 листопада з 07:00 до 21:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

Підчерга 1.1 11:00 - 13:00

Підчерга 1.2 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

Підчерга 2.1 13:00 - 15:00, 20:00 - 21:00

Підчерга 2.2 13:00 - 15:00, 20:00 - 21:00

Підчерга 3.1 15:00 - 17:00

Підчерга 3.2 15:00 - 17:00

Підчерга 4.1 16:00 - 18:00

Підчерга 4.2 16:00 - 18:00

Підчерга 5.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00

Підчерга 5.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00

Підчерга 6.1 09:00 - 11:00, 18:00 - 20:00

Підчерга 6.2 09:00 - 11:00, 18:00 - 20:00

Рівненська область

Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у середу, 5 листопада:

Підчерга 1.1 - 07:00-10:00, 19:00-21:00

Підчерга 1.2 – 07:00-10:00

Підчерга 2.1 – 10:00-13:00

Підчерга 2.2 – 10:00-13:00

Підчерга 3.1 – 13:00-16:00

Підчерга 3.2 – 13:00-16:00

Підчерга 4.1 – 16:00-19:00

Підчерга 4.2 – 16:00-19:00

Підчерга 5.1 – 16:00-19:00

Підчерга 5.2 – 16:00-19:00

Підчерга 6.1 – 19:00-21:00

Підчерга 6.2 – 19:00-21:00

Зі змінами графіку упродовж дня, а також номером вашої черги та підчерги можна ознайомитись за посиланням:

https://www.roe.vsei.ua/disconnections

Запорізька область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в енергосистемі, 05 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Одночасно вимикатимуться: 07:00 - 16:00 1 черга, 16:00 - 19:00 2 черги, 19:00 - 21:00 1,5 черги.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання):

Підчерга 1.1: 11:30 – 15:00

Підчерга 1.2: 11:30 – 15:00

Підчерга 2.1: 18:30 – 21:30

Підчерга 2.2: не вимикається

Підчерга 3.1: 08:00 – 11:30

Підчерга 3.2: 08:00 – 11:30

Підчерга 4.1: 18:30 – 21:30

Підчерга 4.2: 18:30 – 21:30

Підчерга 5.1: 06:30 – 08:00, 15:30 – 18:30

Підчерга 5.2: 06:30 – 08:00, 15:30 – 18:30

Підчерга 6.1: 15:00 – 18:30

Підчерга 6.2: 15:00 – 18:30

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 5 листопада 2025 року:

з 07:00 по 16:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг

з 16:00 по 19:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг

з 19:00 по 21:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Харківська область

З 08:00 до 11:00 застосовуватиметься 0,5 черги відключень, з 15:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 - 1 черга, з 18:00 до 20:00 – 1,5 черги.

Таким чином години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання:

Підчерга 1.1 19:00-22:00

Підчерга 1.2 19:00-22:00

Підчерга 2.1 19:00-20:00

Підчерга 2.2 08:00-11:00

Підчерги 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 - не вимикаються

Підчерга 5.2 18:00-19:00

Підчерга 6.1 15:00-19:00

Підчерга 6.2 15:00-19:00

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням: https://t.me/kharkivenergy/1445

Чернігівська область

За командою НЕК "Укренерго", 5 листопада діятиме такий графік погодинних відключень.

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на нашому сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Тернопільська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми - завтра, 05 листопада, в регіоні будуть діяти обмеження для промисловості та бізнесу. Вони будуть діяти з 07:00 до 22:00.