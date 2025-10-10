Где в Украине худшая ситуация со светом? Ответ "Укрэнерго"

"Самой сложной является ситуация в г. Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части названных регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях введены аварийные отключения", - отметили в "Укрэнерго".

Сообщается, что из-за последствий предыдущих вражеских обстрелов на Черниговщине местным облэнерго введен график почасовых отключений объемом одной очереди.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное российскими обстрелами оборудование в работу. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских атак", - добавили в компании.

При этом потребление электроэнергии остается высоким и в целом соответствует сезонным показателям. Причина - содержание облачной погоды на всей территории Украины.

Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

"Сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Если у вас есть свет, пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в течение всех текущих суток", - подчеркнули в "Укрэнерго".