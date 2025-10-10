Де в Україні найгірша ситуація зі світлом? Відповідь "Укренерго"

Внаслідок масштабної комбінованої атаки РФ зафіксовані пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
"Найскладнішою є ситуація у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення", - зазначили в "Укренерго".
Повідомляється, що через наслідки попередніх ворожих обстрілів на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги.
"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак", - додали в компанії.
При цьому споживання електроенергії залишається високим та загалом відповідає сезонним показникам. Причина – утримання хмарної погоди на всій території України.
Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.
"Зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби", - підкреслили в "Укренерго".
У ніч на п’ятницю, 10 жовтня, Росія здійснила масований обстріл території України, використавши ударні дрони та ракети різних типів. Загалом росіяни застосували 497 засобів повітряного нападу.
Під час обстрілу Києва поранення дістали 12 людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через удари на лівому березі міста повністю зникло електропостачання.
Під ворожим вогнем опинилося Черкаська, Запорізька, Дніпропетровська області. Зокрема, під час ворожого обстрілу у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.
За попередньою інформацією, основною ціллю обстрілів були об’єкти енергетичної інфраструктури.