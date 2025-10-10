Где в Украине худшая ситуация со светом? Ответ "Укрэнерго"
В результате масштабной комбинированной атаки РФ зафиксированы повреждения энергетических объектов в нескольких областях, что повлекло обесточивание значительного количества потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
"Самой сложной является ситуация в г. Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части названных регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях введены аварийные отключения", - отметили в "Укрэнерго".
Сообщается, что из-за последствий предыдущих вражеских обстрелов на Черниговщине местным облэнерго введен график почасовых отключений объемом одной очереди.
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное российскими обстрелами оборудование в работу. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских атак", - добавили в компании.
При этом потребление электроэнергии остается высоким и в целом соответствует сезонным показателям. Причина - содержание облачной погоды на всей территории Украины.
Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.
"Сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Если у вас есть свет, пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в течение всех текущих суток", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Удар РФ по Украине ночью 10 октября
В ночь на пятницу, 10 октября, Россия осуществила массированный обстрел территории Украины, использовав ударные дроны и ракеты различных типов. В целом россияне применили 497 средств воздушного нападения.
Во время обстрела Киева ранения получили 12 человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ударов на левом берегу города полностью исчезло электроснабжение.
Под вражеским огнем оказалось Черкасская, Запорожская, Днепропетровская области. В частности, во время вражеского обстрела в Запорожье погиб семилетний мальчик.
По предварительной информации, основной целью обстрелов были объекты энергетической инфраструктуры.