ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Где в Украине худшая ситуация со светом? Ответ "Укрэнерго"

Пятница 10 октября 2025 11:23
UA EN RU
Где в Украине худшая ситуация со светом? Ответ "Укрэнерго" Фото: стало известно, где в Украине худшая ситуация со светом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате масштабной комбинированной атаки РФ зафиксированы повреждения энергетических объектов в нескольких областях, что повлекло обесточивание значительного количества потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Самой сложной является ситуация в г. Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части названных регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях введены аварийные отключения", - отметили в "Укрэнерго".

Сообщается, что из-за последствий предыдущих вражеских обстрелов на Черниговщине местным облэнерго введен график почасовых отключений объемом одной очереди.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное российскими обстрелами оборудование в работу. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из регионов, пострадавших от вражеских атак", - добавили в компании.

При этом потребление электроэнергии остается высоким и в целом соответствует сезонным показателям. Причина - содержание облачной погоды на всей территории Украины.

Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

"Сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Если у вас есть свет, пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в течение всех текущих суток", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Удар РФ по Украине ночью 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября, Россия осуществила массированный обстрел территории Украины, использовав ударные дроны и ракеты различных типов. В целом россияне применили 497 средств воздушного нападения.

Во время обстрела Киева ранения получили 12 человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ударов на левом берегу города полностью исчезло электроснабжение.

Под вражеским огнем оказалось Черкасская, Запорожская, Днепропетровская области. В частности, во время вражеского обстрела в Запорожье погиб семилетний мальчик.

По предварительной информации, основной целью обстрелов были объекты энергетической инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Энергетики
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит