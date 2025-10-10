Де в Україні найгірша ситуація зі світлом? Відповідь "Укренерго"

Внаслідок масштабної комбінованої атаки РФ зафіксовані пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Найскладнішою є ситуація у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення", - зазначили в "Укренерго".

Повідомляється, що через наслідки попередніх ворожих обстрілів на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак", - додали в компанії.

При цьому споживання електроенергії залишається високим та загалом відповідає сезонним показникам. Причина – утримання хмарної погоди на всій території України.

Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

"Зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби", - підкреслили в "Укренерго".