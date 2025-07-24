Куда делись билеты? "Укрзализныця" объяснила, почему сейчас сложно их купить

Украинцы все чаще жалуются, что в последнее время сложно купить билет на поезд в нужном направлении. Железнодорожники объяснили, почему так происходит, и назвали несколько способов, как ситуацию можно улучшить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
По данным УЗ, каждое лето украинцы сталкиваются с трудностями при покупке билетов на популярные направления. В этом году спрос на поезда в июле-августе вырос в разы, и "Укрзализныця" объяснила, почему так происходит.
Аномальная нагрузка ежегодно наблюдается летом. В частности, на этот раз рост на направлениях
Кроме туристов, ездит много организованных групп - с прифронтовых территорий, семьи ВПЛ, дети военных и героев.
Например, за июнь-июль 2025 года уже перевезено 4896 детских групп - на 87% больше, чем в прошлом году. Всего с начала лета УЗ перевезла 204 тысячи пассажиров в составе таких групп, из них - 140 тысяч детей.
Чтобы все могли путешествовать, компания увеличивает количество поездов: уже добавлено 8 новых рейсов на популярные направления, а "Интерсити" начали курсировать ночью.
Более того, заказано еще 100 вагонов.
Однако ситуацию осложняют перекупы. Уже заблокировано 2800 аккаунтов, которые нарушали правила. На международные рейсы действует валидация через "Дію", и в ближайшее время ее могут ввести и на внутренние маршруты в пик сезона.
"Покупайте билеты онлайн - именно так реализуется 90% продаж", - объясняют железнодорожники.
Украинцев также призвали пользоваться сервисом "Автовыкуп", который автоматически покупает билеты с возвратов. Из 403 тысяч заявок 229 тысяч были успешными.
Напомним, что ранее мы уже сообщали, что после плановой модернизации пути поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику.
Также "Укрзализныця" запустила поезд, который объединит юг и запад Украины - из Николаева в Ивано-Франковск можно будет доехать напрямую.
В то же время на некоторых вокзалах Украины появились точки с питьевой водой, безопасной даже для младенцев.
А вчера железнодорожники запустили дополнительный поезд из Киева в Чернигов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.