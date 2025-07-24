Куда делись билеты? "Укрзализныця" объяснила, почему сейчас сложно их купить

По данным УЗ, каждое лето украинцы сталкиваются с трудностями при покупке билетов на популярные направления. В этом году спрос на поезда в июле-августе вырос в разы, и "Укрзализныця" объяснила, почему так происходит.

Аномальная нагрузка ежегодно наблюдается летом. В частности, на этот раз рост на направлениях

Киев-Яремче достиг 460%,

Киев-Буковель - 406% по сравнению с другими месяцами.

Кроме туристов, ездит много организованных групп - с прифронтовых территорий, семьи ВПЛ, дети военных и героев.

Например, за июнь-июль 2025 года уже перевезено 4896 детских групп - на 87% больше, чем в прошлом году. Всего с начала лета УЗ перевезла 204 тысячи пассажиров в составе таких групп, из них - 140 тысяч детей.

Чтобы все могли путешествовать, компания увеличивает количество поездов: уже добавлено 8 новых рейсов на популярные направления, а "Интерсити" начали курсировать ночью.

Более того, заказано еще 100 вагонов.

Однако ситуацию осложняют перекупы. Уже заблокировано 2800 аккаунтов, которые нарушали правила. На международные рейсы действует валидация через "Дію", и в ближайшее время ее могут ввести и на внутренние маршруты в пик сезона.

Что советует украинцам УЗ

"Покупайте билеты онлайн - именно так реализуется 90% продаж", - объясняют железнодорожники.

Украинцев также призвали пользоваться сервисом "Автовыкуп", который автоматически покупает билеты с возвратов. Из 403 тысяч заявок 229 тысяч были успешными.