Де поділися квитки? "Укрзалізниця" пояснила, чому зараз складно їх купити

За даними УЗ, щоліта українці стикаються з труднощами при купівлі квитків на популярні напрямки. Цьогоріч попит на поїзди в липні-серпні зріс у рази, і "Укрзалізниця" пояснила, чому так відбувається.

Аномальне навантаження щороку спостерігається влітку. Зокрема цього разу зростання на напрямках

Київ-Яремче сягнуло 460%,

Київ-Буковель - 406% порівняно з іншими місяцями.

Окрім туристів, їздить багато організованих груп - з прифронтових територій, родини ВПО, діти військових і героїв.

Наприклад, за червень-липень 2025 року вже перевезено 4896 дитячих груп - на 87% більше, ніж торік. Загалом з початку літа УЗ перевезла 204 тисячі пасажирів у складі таких груп, з них - 140 тисяч дітей.

Щоб усі мали змогу подорожувати, компанія збільшує кількість потягів: уже додано 8 нових рейсів на популярні напрямки, а "Інтерсіті" почали курсувати вночі.

Ба більше, замовлено ще 100 вагонів.

Проте ситуацію ускладнюють перекупи. Вже заблоковано 2800 акаунтів, що порушували правила. На міжнародні рейси діє валідація через "Дію", і найближчим часом її можуть запровадити й на внутрішні маршрути у пік сезону.

Що радить українцям УЗ

"Купуйте квитки онлайн - саме так реалізується 90% продажів", - пояснюють залізничники.

Українців також закликали користуватись сервісом "Автовикуп", який автоматично купує квитки з повернень. З 403 тисяч заявок 229 тисяч були успішними.