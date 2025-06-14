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Где и когда смотреть Клубный чемпионат мира по футболу: точный график трансляций всех матчей

Суббота 14 июня 2025 09:19
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Где и когда смотреть Клубный чемпионат мира по футболу: точный график трансляций всех матчей Клубный чемпионат мира по футболу можно будет смотреть в Украине бесплатно (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Клубный чемпионат мира по футболу-2025 стартует 15 июня и продлится до 13 июля. Турнир обещает стать самым масштабным футбольным событием лета, ведь впервые будет проходить в обновленном формате с 32 командами. Матчи будут проходить в США - на тех же стадионах, где уже через год будут принимать финальную часть ЧМ-2026.

РБК-Украина публикует детальное расписание трансляций матчей в нашей стране.

Где смотреть матчи Клубного чемпионата мира

Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:

  • телеканале "Суспільне Спорт" (в том числе в сетях OTT-платформ, в частности MEGOGO)
  • региональных телеканалах "Суспільного"
  • а также онлайн на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт"

В прямом эфире будет показано 25 матчей группового этапа, все матчи плей-офф и финал.

Также клубный ЧМ-2025 бесплатно (но без украинской дорожки) будет транслировать стриминговая платформа DAZN. Там можно будет посмотреть все 63 матча турнира.

Расписание матчей КЧМ-2025 на "Суспільному"

Групповой этап

Воскресенье, 15 июня

  • 03:00 - "Интер" Майами (США) - "Аль-Ахли" (Египет)
  • 19:00 - "Бавария" (Германия) - "Окленд Сити" (Новая Зеландия)
  • 22:00 - "ПСЖ" (Франция) - "Атлетико" (Испания)

Понедельник, 16 июня

  • 22:00 - "Челси" (Англия) - "Лос-Анджелес" (США)

Вторник, 17 июня

  • 01:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Бока Жуниорс" (Аргентина)
  • 19:00 - "Флуминенсе" (Бразилия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
  • 22:00 - "Ривер Плейт" (Аргентина) - "Урава Ред Даймондс" (Япония)

Среда, 18 июня

  • 19:00 - "Манчестер Сити" (Англия) - "Видад" (Марокко)
  • 22:00 - "Реал" Мадрид (Испания) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

Четверг, 19 июня

  • 22:00 - "Порту" (Португалия) - "Интер" Майами (США)

Пятница, 20 июня

  • 04:00 - "ПСЖ" (Франция) - "Ботафого" (Бразилия)
  • 19:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Суббота, 21 июня

  • 04:00 - "Бавария" (Германия) - "Бока Жуниорс" (Аргентина)
  • 19:00 - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)
  • 22:00 - "Интер" Милан (Италия) - "Урава Ред Даймондс" (Япония)

Воскресенье, 22 июня

  • 19:00 - "Ювентус" (Италия) - "Видад" (Марокко)
  • 22:00 - "Реал" Мадрид (Испания) - "Пачука" (Мексика)

Понедельник, 23 июня

  • 22:00 - "Атлетико" (Испания) - "Ботафого" (Бразилия)

Вторник, 24 июня

  • 04:00 - "Интер" Майами (США) - "Палмейрас" (Бразилия)
  • 22:00 - "Бавария" (Германия) - "Бенфика" (Португалия)

Среда, 25 июня

  • 04:00 - "Челси" (Англия) - "Эсперанс" (Тунис)
  • 22:00 - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Ульсан" (Южная Корея)

Четверг, 26 июня

  • 04:00 - "Интер" Милан (Италия) - "Ривер Плейт" (Аргентина)
  • 22:00 - "Ювентус" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия)

Пятница, 27 июня

  • 04:00 - "Реал" Мадрид (Испания) - "Зальцбург" (Австрия)

1/8 финала

Суббота, 28 июня

  • 19:00 - матч №1
  • 23:00 - матч №2

Воскресенье, 29 июня

  • 19:00 - матч №3
  • 23:00 - матч №4

Понедельник, 30 июня

  • 22:00 - матч №5

Вторник, 1 июля

  • 04:00 - матч №6
  • 22:00 - матч №7

Среда, 2 июля

  • 04:00 - матч №8

Четвертьфиналы

Пятница, 4 июля

  • 22:00 - четвертьфинал №1

Суббота, 5 июля

  • 04:00 - четвертьфинал №2
  • 19:00 - четвертьфинал №3
  • 23:00 - четвертьфинал №4

Полуфиналы

Вторник, 8 июля - 22:00

Среда, 9 июля - 22:00

Финал

Воскресенье, 13 июля - 22:00

Украинцы на клубном ЧМ

Отметим, что на турнире сыграют трое украинских футболистов: голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин и защитник ФК "Лос-Анджелес" Артем Смоляков.

Кто фаворит на КЧМ-2025 по версии суперкомпьютера?

Триумфатор нынешней Лиги чемпионов - ПСЖ - лидер прогнозов Opta Supercomputer (18,5%). Французский клуб рассматривается экспертами как главный фаворит турнира.

Непосредственный конкурент парижан с вероятностью 17,8% по результатам моделирования Opta - английский "Манчестер Сити".

Мюнхенская "Бавария", миланский "Интер", мадридский "Реал" и лондонский "Челси", по прогнозу суперкомпьютера, имеют шансы на победу в КЧМ от 8 до 13%.

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При написании использовались следующие источники: пресс-служба "Суспільного", официальный сайт ФИФА, данные Opta Analyst.

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