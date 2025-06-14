Где и когда смотреть Клубный чемпионат мира по футболу: точный график трансляций всех матчей
Клубный чемпионат мира по футболу-2025 стартует 15 июня и продлится до 13 июля. Турнир обещает стать самым масштабным футбольным событием лета, ведь впервые будет проходить в обновленном формате с 32 командами. Матчи будут проходить в США - на тех же стадионах, где уже через год будут принимать финальную часть ЧМ-2026.
РБК-Украина публикует детальное расписание трансляций матчей в нашей стране.
Где смотреть матчи Клубного чемпионата мира
Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:
- телеканале "Суспільне Спорт" (в том числе в сетях OTT-платформ, в частности MEGOGO)
- региональных телеканалах "Суспільного"
- а также онлайн на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт"
В прямом эфире будет показано 25 матчей группового этапа, все матчи плей-офф и финал.
Также клубный ЧМ-2025 бесплатно (но без украинской дорожки) будет транслировать стриминговая платформа DAZN. Там можно будет посмотреть все 63 матча турнира.
Расписание матчей КЧМ-2025 на "Суспільному"
Групповой этап
Воскресенье, 15 июня
- 03:00 - "Интер" Майами (США) - "Аль-Ахли" (Египет)
- 19:00 - "Бавария" (Германия) - "Окленд Сити" (Новая Зеландия)
- 22:00 - "ПСЖ" (Франция) - "Атлетико" (Испания)
Понедельник, 16 июня
- 22:00 - "Челси" (Англия) - "Лос-Анджелес" (США)
Вторник, 17 июня
- 01:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Бока Жуниорс" (Аргентина)
- 19:00 - "Флуминенсе" (Бразилия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
- 22:00 - "Ривер Плейт" (Аргентина) - "Урава Ред Даймондс" (Япония)
Среда, 18 июня
- 19:00 - "Манчестер Сити" (Англия) - "Видад" (Марокко)
- 22:00 - "Реал" Мадрид (Испания) - "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)
Четверг, 19 июня
- 22:00 - "Порту" (Португалия) - "Интер" Майами (США)
Пятница, 20 июня
- 04:00 - "ПСЖ" (Франция) - "Ботафого" (Бразилия)
- 19:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Окленд Сити" (Новая Зеландия)
Суббота, 21 июня
- 04:00 - "Бавария" (Германия) - "Бока Жуниорс" (Аргентина)
- 19:00 - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)
- 22:00 - "Интер" Милан (Италия) - "Урава Ред Даймондс" (Япония)
Воскресенье, 22 июня
- 19:00 - "Ювентус" (Италия) - "Видад" (Марокко)
- 22:00 - "Реал" Мадрид (Испания) - "Пачука" (Мексика)
Понедельник, 23 июня
- 22:00 - "Атлетико" (Испания) - "Ботафого" (Бразилия)
Вторник, 24 июня
- 04:00 - "Интер" Майами (США) - "Палмейрас" (Бразилия)
- 22:00 - "Бавария" (Германия) - "Бенфика" (Португалия)
Среда, 25 июня
- 04:00 - "Челси" (Англия) - "Эсперанс" (Тунис)
- 22:00 - "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Ульсан" (Южная Корея)
Четверг, 26 июня
- 04:00 - "Интер" Милан (Италия) - "Ривер Плейт" (Аргентина)
- 22:00 - "Ювентус" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия)
Пятница, 27 июня
- 04:00 - "Реал" Мадрид (Испания) - "Зальцбург" (Австрия)
1/8 финала
Суббота, 28 июня
- 19:00 - матч №1
- 23:00 - матч №2
Воскресенье, 29 июня
- 19:00 - матч №3
- 23:00 - матч №4
Понедельник, 30 июня
- 22:00 - матч №5
Вторник, 1 июля
- 04:00 - матч №6
- 22:00 - матч №7
Среда, 2 июля
- 04:00 - матч №8
Четвертьфиналы
Пятница, 4 июля
- 22:00 - четвертьфинал №1
Суббота, 5 июля
- 04:00 - четвертьфинал №2
- 19:00 - четвертьфинал №3
- 23:00 - четвертьфинал №4
Полуфиналы
Вторник, 8 июля - 22:00
Среда, 9 июля - 22:00
Финал
Воскресенье, 13 июля - 22:00
Украинцы на клубном ЧМ
Отметим, что на турнире сыграют трое украинских футболистов: голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин и защитник ФК "Лос-Анджелес" Артем Смоляков.
Кто фаворит на КЧМ-2025 по версии суперкомпьютера?
Триумфатор нынешней Лиги чемпионов - ПСЖ - лидер прогнозов Opta Supercomputer (18,5%). Французский клуб рассматривается экспертами как главный фаворит турнира.
Непосредственный конкурент парижан с вероятностью 17,8% по результатам моделирования Opta - английский "Манчестер Сити".
Мюнхенская "Бавария", миланский "Интер", мадридский "Реал" и лондонский "Челси", по прогнозу суперкомпьютера, имеют шансы на победу в КЧМ от 8 до 13%.
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При написании использовались следующие источники: пресс-служба "Суспільного", официальный сайт ФИФА, данные Opta Analyst.