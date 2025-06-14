Де і коли дивитися Клубний чемпіонат світу з футболу: точний графік трансляцій всіх матчів

Клубний чемпіонат світу з футболу-2025 стартує 15 червня і триватиме до 13 липня. Турнір обіцяє стати наймасштабнішою футбольною подією літа, адже вперше проходитиме в оновленому форматі з 32 командами. Матчі відбуватимуться у США - на тих самих стадіонах, де вже за рік прийматимуть фінальну частину ЧС-2026.

Де дивитися матчі Клубного чемпіонату світу

Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:

телеканалі “Суспільне Спорт" (в тому числі у мережах OTT-платформ, зокрема MEGOGO)

регіональних телеканалах “Суспільного”

а також онлайн на сайті і YouTube-каналі “Суспільне Спорт"

У прямому ефірі буде показано 25 матчів групового етапу, всі матчі плей-оф та фінал.

Також клубний ЧС-2025 безкоштовно (але без української доріжки) транслюватиме стримінгова платформа DAZN. Там можна буде переглянути всі 63 матчі турніру.

Розклад матчів КЧС-2025 на “Суспільному”

Груповий етап

Неділя, 15 червня

03:00 - "Інтер" Маямі (США) - "Аль-Ахлі" (Єгипет)

19:00 - "Баварія" (Німеччина) - "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

22:00 - "ПСЖ" (Франція) - "Атлетіко" (Іспанія)

Понеділок, 16 червня

22:00 - "Челсі" (Англія) - "Лос-Анджелес" (США)

Вівторок, 17 червня

01:00 - "Бенфіка" (Португалія) - "Бока Жуніорс" (Аргентина)

19:00 - "Флуміненсе" (Бразилія) - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

22:00 - "Рівер Плейт" (Аргентина) - "Урава Ред Даймондс" (Японія)

Середа, 18 червня

19:00 - "Манчестер Сіті" (Англія) - "Відад" (Марокко)

22:00 - "Реал" Мадрид (Іспанія) - "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

Четвер, 19 червня

22:00 - "Порту" (Португалія) - "Інтер" Маямі (США)

П’ятниця, 20 червня

04:00 - "ПСЖ" (Франція) - "Ботафого" (Бразилія)

19:00 - "Бенфіка" (Португалія) - "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Субота, 21 червня

04:00 - "Баварія" (Німеччина) - "Бока Жуніорс" (Аргентина)

19:00 - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - "Мамелоді Сандаунз" (ПАР)

22:00 - "Інтер" Мілан (Італія) - "Урава Ред Даймондс" (Японія)

Неділя, 22 червня

19:00 - "Ювентус" (Італія) - "Відад" (Марокко)

22:00 - "Реал" Мадрид (Іспанія) - "Пачука" (Мексика)

Понеділок, 23 червня

22:00 - "Атлетіко" (Іспанія) - "Ботафого" (Бразилія)

Вівторок, 24 червня

04:00 - "Інтер" Маямі (США) - "Палмейрас" (Бразилія)

22:00 - "Баварія" (Німеччина) - "Бенфіка" (Португалія)

Середа, 25 червня

04:00 - "Челсі" (Англія) - "Есперанс" (Туніс)

22:00 - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - "Ульсан" (Південна Корея)

Четвер, 26 червня

04:00 - "Інтер" Мілан (Італія) - "Рівер Плейт" (Аргентина)

22:00 - "Ювентус" (Італія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

П’ятниця, 27 червня

04:00 - "Реал" Мадрид (Іспанія) - "Зальцбург" (Австрія)

1/8 фіналу

Субота, 28 червня

19:00 - матч №1

23:00 - матч №2

Неділя, 29 червня

19:00 - матч №3

23:00 - матч №4

Понеділок, 30 червня

22:00 - матч №5

Вівторок, 1 липня

04:00 - матч №6

22:00 - матч №7

Середа, 2 липня

04:00 - матч №8

Чвертьфінали

П’ятниця, 4 липня

22:00 - чвертьфінал №1

Субота, 5 липня

04:00 - чвертьфінал №2

19:00 - чвертьфінал №3

23:00 - чвертьфінал №4

Півфінали

Вівторок, 8 липня - 22:00

Середа, 9 липня - 22:00

Фінал

Неділя, 13 липня - 22:00

Українці на клубному ЧС

Зазначимо, що на турнірі зіграють троє українських футболістів: голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін та захисник ФК "Лос-Анджелес" Артем Смоляков.

Хто фаворит на КЧС-2025 за версією суперкомп’ютера?

Тріумфатор цьогорічної Ліги чемпіонів - ПСЖ - лідер прогнозів Opta Supercomputer (18,5%). Французький клуб розглядається експертами як головний фаворит турніру.

Безпосередній конкурент парижан з імовірністю 17,8% за результатами моделювання Opta - англійський “Манчестер Сіті".

Мюнхенська “Баварія", міланський “Інтер", мадридський “Реал" і лондонський “Челсі", за прогнозом суперкомп’ютера, мають шанси на перемогу в КЧС від 8 до 13%.