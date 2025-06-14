Де і коли дивитися Клубний чемпіонат світу з футболу: точний графік трансляцій всіх матчів
Клубний чемпіонат світу з футболу-2025 стартує 15 червня і триватиме до 13 липня. Турнір обіцяє стати наймасштабнішою футбольною подією літа, адже вперше проходитиме в оновленому форматі з 32 командами. Матчі відбуватимуться у США - на тих самих стадіонах, де вже за рік прийматимуть фінальну частину ЧС-2026.
РБК-Україна публікує детальний розклад трансляцій матчів в нашій країні.
Де дивитися матчі Клубного чемпіонату світу
Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:
- телеканалі “Суспільне Спорт" (в тому числі у мережах OTT-платформ, зокрема MEGOGO)
- регіональних телеканалах “Суспільного”
- а також онлайн на сайті і YouTube-каналі “Суспільне Спорт"
У прямому ефірі буде показано 25 матчів групового етапу, всі матчі плей-оф та фінал.
Також клубний ЧС-2025 безкоштовно (але без української доріжки) транслюватиме стримінгова платформа DAZN. Там можна буде переглянути всі 63 матчі турніру.
Розклад матчів КЧС-2025 на “Суспільному”
Груповий етап
Неділя, 15 червня
- 03:00 - "Інтер" Маямі (США) - "Аль-Ахлі" (Єгипет)
- 19:00 - "Баварія" (Німеччина) - "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)
- 22:00 - "ПСЖ" (Франція) - "Атлетіко" (Іспанія)
Понеділок, 16 червня
- 22:00 - "Челсі" (Англія) - "Лос-Анджелес" (США)
Вівторок, 17 червня
- 01:00 - "Бенфіка" (Португалія) - "Бока Жуніорс" (Аргентина)
- 19:00 - "Флуміненсе" (Бразилія) - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)
- 22:00 - "Рівер Плейт" (Аргентина) - "Урава Ред Даймондс" (Японія)
Середа, 18 червня
- 19:00 - "Манчестер Сіті" (Англія) - "Відад" (Марокко)
- 22:00 - "Реал" Мадрид (Іспанія) - "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)
Четвер, 19 червня
- 22:00 - "Порту" (Португалія) - "Інтер" Маямі (США)
П’ятниця, 20 червня
- 04:00 - "ПСЖ" (Франція) - "Ботафого" (Бразилія)
- 19:00 - "Бенфіка" (Португалія) - "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)
Субота, 21 червня
- 04:00 - "Баварія" (Німеччина) - "Бока Жуніорс" (Аргентина)
- 19:00 - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - "Мамелоді Сандаунз" (ПАР)
- 22:00 - "Інтер" Мілан (Італія) - "Урава Ред Даймондс" (Японія)
Неділя, 22 червня
- 19:00 - "Ювентус" (Італія) - "Відад" (Марокко)
- 22:00 - "Реал" Мадрид (Іспанія) - "Пачука" (Мексика)
Понеділок, 23 червня
- 22:00 - "Атлетіко" (Іспанія) - "Ботафого" (Бразилія)
Вівторок, 24 червня
- 04:00 - "Інтер" Маямі (США) - "Палмейрас" (Бразилія)
- 22:00 - "Баварія" (Німеччина) - "Бенфіка" (Португалія)
Середа, 25 червня
- 04:00 - "Челсі" (Англія) - "Есперанс" (Туніс)
- 22:00 - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - "Ульсан" (Південна Корея)
Четвер, 26 червня
- 04:00 - "Інтер" Мілан (Італія) - "Рівер Плейт" (Аргентина)
- 22:00 - "Ювентус" (Італія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
П’ятниця, 27 червня
- 04:00 - "Реал" Мадрид (Іспанія) - "Зальцбург" (Австрія)
1/8 фіналу
Субота, 28 червня
- 19:00 - матч №1
- 23:00 - матч №2
Неділя, 29 червня
- 19:00 - матч №3
- 23:00 - матч №4
Понеділок, 30 червня
- 22:00 - матч №5
Вівторок, 1 липня
- 04:00 - матч №6
- 22:00 - матч №7
Середа, 2 липня
- 04:00 - матч №8
Чвертьфінали
П’ятниця, 4 липня
- 22:00 - чвертьфінал №1
Субота, 5 липня
- 04:00 - чвертьфінал №2
- 19:00 - чвертьфінал №3
- 23:00 - чвертьфінал №4
Півфінали
Вівторок, 8 липня - 22:00
Середа, 9 липня - 22:00
Фінал
Неділя, 13 липня - 22:00
Українці на клубному ЧС
Зазначимо, що на турнірі зіграють троє українських футболістів: голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін та захисник ФК "Лос-Анджелес" Артем Смоляков.
Хто фаворит на КЧС-2025 за версією суперкомп’ютера?
Тріумфатор цьогорічної Ліги чемпіонів - ПСЖ - лідер прогнозів Opta Supercomputer (18,5%). Французький клуб розглядається експертами як головний фаворит турніру.
Безпосередній конкурент парижан з імовірністю 17,8% за результатами моделювання Opta - англійський “Манчестер Сіті".
Мюнхенська “Баварія", міланський “Інтер", мадридський “Реал" і лондонський “Челсі", за прогнозом суперкомп’ютера, мають шанси на перемогу в КЧС від 8 до 13%.
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При написанні використовувалися наступні джерела: прес-служба “Суспільного", офіційний сайт ФІФА, дані Opta Analyst.