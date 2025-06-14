ua en ru
Сб, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Де і коли дивитися Клубний чемпіонат світу з футболу: точний графік трансляцій всіх матчів

Субота 14 червня 2025 09:19
UA EN RU
Де і коли дивитися Клубний чемпіонат світу з футболу: точний графік трансляцій всіх матчів Клубний чемпіонат світу з футболу можна буде дивитися в Україні безкоштовно (фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

Клубний чемпіонат світу з футболу-2025 стартує 15 червня і триватиме до 13 липня. Турнір обіцяє стати наймасштабнішою футбольною подією літа, адже вперше проходитиме в оновленому форматі з 32 командами. Матчі відбуватимуться у США - на тих самих стадіонах, де вже за рік прийматимуть фінальну частину ЧС-2026.

РБК-Україна публікує детальний розклад трансляцій матчів в нашій країні.

Де дивитися матчі Клубного чемпіонату світу

Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:

  • телеканалі “Суспільне Спорт" (в тому числі у мережах OTT-платформ, зокрема MEGOGO)
  • регіональних телеканалах “Суспільного”
  • а також онлайн на сайті і YouTube-каналі “Суспільне Спорт"

У прямому ефірі буде показано 25 матчів групового етапу, всі матчі плей-оф та фінал.

Також клубний ЧС-2025 безкоштовно (але без української доріжки) транслюватиме стримінгова платформа DAZN. Там можна буде переглянути всі 63 матчі турніру.

Розклад матчів КЧС-2025 на “Суспільному”

Груповий етап

Неділя, 15 червня

  • 03:00 - "Інтер" Маямі (США) - "Аль-Ахлі" (Єгипет)
  • 19:00 - "Баварія" (Німеччина) - "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)
  • 22:00 - "ПСЖ" (Франція) - "Атлетіко" (Іспанія)

Понеділок, 16 червня

  • 22:00 - "Челсі" (Англія) - "Лос-Анджелес" (США)

Вівторок, 17 червня

  • 01:00 - "Бенфіка" (Португалія) - "Бока Жуніорс" (Аргентина)
  • 19:00 - "Флуміненсе" (Бразилія) - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)
  • 22:00 - "Рівер Плейт" (Аргентина) - "Урава Ред Даймондс" (Японія)

Середа, 18 червня

  • 19:00 - "Манчестер Сіті" (Англія) - "Відад" (Марокко)
  • 22:00 - "Реал" Мадрид (Іспанія) - "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія)

Четвер, 19 червня

  • 22:00 - "Порту" (Португалія) - "Інтер" Маямі (США)

П’ятниця, 20 червня

  • 04:00 - "ПСЖ" (Франція) - "Ботафого" (Бразилія)
  • 19:00 - "Бенфіка" (Португалія) - "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Субота, 21 червня

  • 04:00 - "Баварія" (Німеччина) - "Бока Жуніорс" (Аргентина)
  • 19:00 - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - "Мамелоді Сандаунз" (ПАР)
  • 22:00 - "Інтер" Мілан (Італія) - "Урава Ред Даймондс" (Японія)

Неділя, 22 червня

  • 19:00 - "Ювентус" (Італія) - "Відад" (Марокко)
  • 22:00 - "Реал" Мадрид (Іспанія) - "Пачука" (Мексика)

Понеділок, 23 червня

  • 22:00 - "Атлетіко" (Іспанія) - "Ботафого" (Бразилія)

Вівторок, 24 червня

  • 04:00 - "Інтер" Маямі (США) - "Палмейрас" (Бразилія)
  • 22:00 - "Баварія" (Німеччина) - "Бенфіка" (Португалія)

Середа, 25 червня

  • 04:00 - "Челсі" (Англія) - "Есперанс" (Туніс)
  • 22:00 - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - "Ульсан" (Південна Корея)

Четвер, 26 червня

  • 04:00 - "Інтер" Мілан (Італія) - "Рівер Плейт" (Аргентина)
  • 22:00 - "Ювентус" (Італія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

П’ятниця, 27 червня

  • 04:00 - "Реал" Мадрид (Іспанія) - "Зальцбург" (Австрія)

1/8 фіналу

Субота, 28 червня

  • 19:00 - матч №1
  • 23:00 - матч №2

Неділя, 29 червня

  • 19:00 - матч №3
  • 23:00 - матч №4

Понеділок, 30 червня

  • 22:00 - матч №5

Вівторок, 1 липня

  • 04:00 - матч №6
  • 22:00 - матч №7

Середа, 2 липня

  • 04:00 - матч №8

Чвертьфінали

П’ятниця, 4 липня

  • 22:00 - чвертьфінал №1

Субота, 5 липня

  • 04:00 - чвертьфінал №2
  • 19:00 - чвертьфінал №3
  • 23:00 - чвертьфінал №4

Півфінали

Вівторок, 8 липня - 22:00

Середа, 9 липня - 22:00

Фінал

Неділя, 13 липня - 22:00

Українці на клубному ЧС

Зазначимо, що на турнірі зіграють троє українських футболістів: голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін та захисник ФК "Лос-Анджелес" Артем Смоляков.

Хто фаворит на КЧС-2025 за версією суперкомп’ютера?

Тріумфатор цьогорічної Ліги чемпіонів - ПСЖ - лідер прогнозів Opta Supercomputer (18,5%). Французький клуб розглядається експертами як головний фаворит турніру.

Безпосередній конкурент парижан з імовірністю 17,8% за результатами моделювання Opta - англійський “Манчестер Сіті".

Мюнхенська “Баварія", міланський “Інтер", мадридський “Реал" і лондонський “Челсі", за прогнозом суперкомп’ютера, мають шанси на перемогу в КЧС від 8 до 13%.

Раніше ми писали про найцінніших воротарів Клубного чемпіонату світу, серед яких є і українці.

Також читайте про топ-10 найдорожчих футболістів клубного ЧС.

При написанні використовувалися наступні джерела: прес-служба “Суспільного", офіційний сайт ФІФА, дані Opta Analyst.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу Футбол
Новини
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Аналітика
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова