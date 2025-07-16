ГБР раскрыло схему в Днепропетровской области: как десятки людей избежали мобилизации

Более полусотни мужчин избежали мобилизации благодаря фальшивым медицинским справкам. Схему организовали чиновник военно-врачебной комиссии и бывшая медсестра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.
Работники ГБР сообщили о подозрении одному из руководителей региональной военно-врачебной комиссии Днепропетровской области и бывшей медсестре местной больницы, которые помогали мужчинам уклоняться от службы, подделывая медицинские документы.
По оперативной информации, именно бывшая медработница была организатором преступной деятельности.
Она вместе с должностным лицом ВВК подыскивала лиц, которые хотели избежать мобилизации, и предлагала им фальшивые справки о состоянии здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 20 тысяч долларов в зависимости от платежеспособности призывника.
На основании поддельных документов военнообязанных признавали непригодными к прохождению службы.
По предварительным данным, в результате таких действий мобилизации избежали по меньшей мере 60 человек.
Следователи также задокументировали несколько эпизодов, когда фигуранты пытались "вытащить" лиц из территориальных центров комплектования, в то время, как последние уже должны были бы отправляться в учебные центры, но не успели получить фальшивые документы.
В таких случаях подозреваемые пытались передать взятки должностным лицам ТЦК.
Во время обысков у обоих изъято около 70 тысяч долларов, десятки фальшивых медицинских заключений, документы призывников, а также гербовые печати врачей.
Бывшей медработнице сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений:
Должностному лицу ВВК инкриминируется:
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Как оказалось, мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью.
Также недавно были разоблачены коррупционные схемы, позволявшие военнообязанным незаконно избегать мобилизации сразу в шести областях Украины. Суммы взяток достигали 25 тысяч долларов с человека.
Стоит добавить также и тот случай, как в начале года правоохранители провели операцию для разоблачения схем незаконного пересечения границы. Тогда в 22 регионах Украины было ликвидировано почти 50 схем вывоза военнообязанных за границу.
Масштабы операции были беспрецедентными - более 600 обысков проведено одновременно по всей стране.
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