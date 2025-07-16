ГБР раскрыло схему в Днепропетровской области: как десятки людей избежали мобилизации

Работники ГБР сообщили о подозрении одному из руководителей региональной военно-врачебной комиссии Днепропетровской области и бывшей медсестре местной больницы, которые помогали мужчинам уклоняться от службы, подделывая медицинские документы.

По оперативной информации, именно бывшая медработница была организатором преступной деятельности.

Она вместе с должностным лицом ВВК подыскивала лиц, которые хотели избежать мобилизации, и предлагала им фальшивые справки о состоянии здоровья. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 20 тысяч долларов в зависимости от платежеспособности призывника.

На основании поддельных документов военнообязанных признавали непригодными к прохождению службы.

По предварительным данным, в результате таких действий мобилизации избежали по меньшей мере 60 человек.

Следователи также задокументировали несколько эпизодов, когда фигуранты пытались "вытащить" лиц из территориальных центров комплектования, в то время, как последние уже должны были бы отправляться в учебные центры, но не успели получить фальшивые документы.

В таких случаях подозреваемые пытались передать взятки должностным лицам ТЦК.

Во время обысков у обоих изъято около 70 тысяч долларов, десятки фальшивых медицинских заключений, документы призывников, а также гербовые печати врачей.

Бывшей медработнице сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений:

препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период;

пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды;

предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Должностному лицу ВВК инкриминируется:

получение неправомерной выгоды должностным лицом;

предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.