ДБР викрило схему на Дніпропетровщині: як десятки людей уникли мобілізації

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з керівників регіональної військово-лікарської комісії Дніпропетровської області та колишній медсестрі місцевої лікарні, які допомагали чоловікам ухилятися від служби, підробляючи медичні документи.

За оперативною інформацією, саме колишня медпрацівниця була організаторкою злочинної діяльності.

Вона разом із посадовцем ВЛК підшукувала осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонувала їм фальшиві довідки про стан здоров’я. Вартість "послуг" становила від 5 до 20 тисяч доларів залежно від платоспроможності призовника.

На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби.

За попередніми даними, внаслідок таких дій мобілізації уникнуло щонайменше 60 осіб.

Слідчі також задокументували кілька епізодів, коли фігуранти намагалися "витягти" осіб з територіальних центрів комплектування, в той час, як останні вже мали б вирушати до навчальних центрів, але не встигли отримати фальшиві документи.

У таких випадках підозрювані намагалися передати хабарі службовим особам ТЦК.

Під час обшуків у обох вилучено близько 70 тисяч доларів, десятки фальшивих медичних висновків, документи призовників, а також гербові печатки лікарів.

Колишній медпрацівниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період;

пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди;

надання неправомірної вигоди службовій особі.

Посадовцю ВЛК інкриміновано:

одержання неправомірної вигоди службовою особою;

надання неправомірної вигоди службовій особі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.