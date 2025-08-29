ГБР расследует убытки "Нафтогаза" на 26 миллионов: подозрение получил бывший директор
Экс-директору по энергоэффективности и управлению имуществом "Группы Нафтогаз" объявили подозрение. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государству ущерб на более 26 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Государственное бюро расследований (ГБР).
По информации источников РБК-Украина речь идет о Виталии Щербенко.
Детали дела
По данным следствия, чиновник, злоупотребляя служебным положением, преждевременно подписал договор аренды административного здания в Киеве до завершения ремонтных работ.
"Работы в здании продолжались еще почти три месяца после заключения договора, а работники НАК "Нафтогаз Украины" не могли переехать в новое помещение. Несмотря на это аренда уже оплачивалась", - рассказали в ГБР.
Из-за этого компания понесла лишние расходы, и государству, в лице НАК "Нафтогаз Украины", был нанесен ущерб на более 26 миллионов гривен.
Что грозит
Бывшему чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Что известно о Щербенко
С 2015 по 2022 год занимал должность директора по энергоэффективности и управлению имуществом Группы "Нафтогаз", где реализовывал программы капитальных инвестиций и управления непрофильными активами. В сентябре 2022 года он оставил должность.
Сейчас он возглавляет президиум всеукраинского отраслевого объединения "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" (ВОО "ФРНГ").
НАК "Нафтогаз Украины"
Это национальная акционерная компания, которая занимается добычей, транспортировкой, хранением и поставкой природного газа и нефти в Украине.
Компания является ключевым оператором энергетического рынка страны и играет центральную роль в обеспечении энергетической безопасности государства.
"Нафтогаз" объединяет несколько направлений деятельности: добыча газа и нефти, управление газотранспортной системой, импорт и поставки газа потребителям, а также развитие энергоэффективных программ и инвестиций в энергетику.
Кроме того, компания активно участвует в международных проектах и сотрудничает с иностранными партнерами для обеспечения стабильного энергоснабжения Украины.
По своей структуре "Нафтогаз" является государственным предприятием, а его деятельность регулируется государством через Кабинет Министров Украины и профильные министерства.
Недавно "Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение на 500 млн евро на закупку газа. Впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС без государственной гарантии Украины.
Ранее НАК "Нафтогаз Украины" подписал с государственным Укргазбанком кредитное соглашение на 4,7 млрд гривен. Это второй кредит на такую сумму.