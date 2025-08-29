ДБР розслідує збитки "Нафтогазу" на 26 мільйонів: підозру отримав колишній директор

Ексдиректору з енергоефективності та управління майном "Групи Нафтогаз" оголосили підозру. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало державі збитків на понад 26 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та Державне бюро розслідувань (ДБР) .

За інформацією джерел РБК-Україна йдеться про Віталія Щербенка.

Деталі справи

За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві до завершення ремонтних робіт.

"Роботи у будівлі тривали ще майже три місяці після укладення договору, а працівники НАК "Нафтогаз України" не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалась", - розповіли у ДБР.

Через це компанія понесла зайві витрати, і державі, в особі НАК "Нафтогаз України", було завдано збитків на понад 26 мільйонів гривень.

Що загрожує

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Що відомо про Щербенка

З 2015 по 2022 рік обіймав посаду директора з енергоефективності та управління майном Групи "Нафтогаз", де реалізовував програми капітальних інвестицій та управління непрофільними активами. У вересні 2022 року він залишив посаду.

Зараз він очолює президію всеукраїнського галузевого об’єднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" (ВГО "ФРНГ").