ГБР объявило подозрение экс-депутату Госдумы РФ за поддержку оккупации Крыма

Бывшему депутату Государственной думы РФ Магомеду Гаджиеву сообщили о подозрении. В 2014 году он поддержал решение об оккупации Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Детали дела

Бывший депутат проголосовал за закон РФ "О ратификации договора между Россией и республикой Крым о принятии в российскую федерацию республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов".

Таким образом он совершил умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение установленного Конституцией Украины порядка.

Ему грозит до пяти лет тюрьмы

ГБР сообщило Гаджиеву о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Фото: Бывший депутат Гаджиев (dbr.gov.ua)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Магомед Гаджиев

Российский политический и общественный деятель. Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ 4, 5, 6 и 7 созывов. Член фракции "Единая Россия".

В июне 2022 года СМИ сообщали о том, что экс-депутат Госдумы от Дагестана, оплатил и направил "гуманитарную помощь" жителям Донбасса, а так же оказал помощь мобилизованным, участвующим во вторжении в Украину, направив технику.

В июне 2022 года главарь "ДНР" Денис Пушилин вынес благодарность Магомеду Тажудиновичу Гаджиеву за "всеобъемлющую поддержку и личное участие в судьбе Донбасса"

26 мая 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Гаджиева в список иностранных агентов.

Правоохранители обнаруживают предателей и коллаборантов в Украине

Правоохранители установили личность гауляйтера села Лукьянцы в Харьковской области. Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Также жители Херсона, вступившей в российскую партию "Единая Россия" и начавшей помогать оккупантам, объявили подозрение в госизмене.

Украинскому бизнесмену Евгению Черняку объявлено о подозрении в финансировании вооруженной агрессии РФ.