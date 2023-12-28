Гауйлятер села под Харьковом призывал людей получать паспорта РФ. Ему объявили подозрение
Правоохранители установили личность гауляйтера села Лукьянцы в Харьковской области. Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Детали дела
По данным следствия, житель села Лукьянцы Харьковского района во время оккупации села подружился с российскими военными. В июле прошлого года коллаборационист добровольно занял должность "старосты" села.
Фото: Коллаборант (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Правоохранители выяснили, что псевдочиновник агитировал местных жителей как можно скорее получать российские паспорта.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Ему заочно сообщено о подозрении 54-летнему мужчине по факту коллаборационистской деятельности.
Сейчас подозреваемый скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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