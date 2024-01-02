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ДБР оголосило підозру екс-депутату Держдуми РФ за підтримку окупації Криму

Вівторок 02 січня 2024 15:21
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ДБР оголосило підозру екс-депутату Держдуми РФ за підтримку окупації Криму Архівне фото: Магомед Гаджиєв (Держдума РФ)
Автор: Дмитро Браславський

Колишньому депутату Державної думи РФ Магомеду Гаджиєву повідомили про підозру. У 2014 році він підтримав рішення про окупацію Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі справи

Колишній депутат проголосував за закон РФ "Про ратифікацію договору між Росією і республікою Крим про прийняття в російську федерацію республіки Крим і утворення у складі РФ нових суб'єктів".

Таким чином він вчинив умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення встановленого Конституцією України порядку.

Йому загрожує до п'яти років в'язниці

ДБР повідомило Гаджиєву про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Фото: Колишній депутат Гаджиєв (dbr.gov.ua)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років із конфіскацією майна.

Магомед Гаджиєв

Російський політичний і громадський діяч. Депутат Державної Думи Федеральних зборів РФ 4, 5, 6 і 7 скликань. Член фракції "Єдина Росія".

У червні 2022 року ЗМІ повідомляли про те, що ексдепутат Держдуми від Дагестану, оплатив і направив "гуманітарну допомогу" жителям Донбасу, а так само надав допомогу мобілізованим, які беруть участь у вторгненні в Україну, направивши техніку.

У червні 2022 року ватажок "ДНР" Денис Пушилін виніс подяку Магомеду Тажудиновичу Гаджієву за "всеосяжну підтримку і особисту участь у долі Донбасу"

26 травня 2023 року Міністерство юстиції Російської Федерації внесло Гаджиєва до списку іноземних агентів.

Правоохоронці виявляють зрадників і колаборантів в Україні

Правоохоронці встановили особу гауляйтера села Лукʼянці в Харківській області. Йому оголосили підозру в колабораційній діяльності.

Також мешканці Херсона, яка вступила в російську партію "Єдина Росія" і почала допомагати окупантам, оголосили підозру в держзраді.

Українському бізнесмену Євгену Черняку оголошено про підозру у фінансуванні збройної агресії РФ.

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