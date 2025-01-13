ГБР разоблачило схему продажи "липовых" справок в Николаевском ТЦК

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили сотрудника Николаевского РТЦК и СП. Он участвовал в схеме заработка на пригодных для мобилизации военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, с начала прошлого года двое сотрудников николаевского РТЦК и СП предлагали "помощь" желающим избежать мобилизации.

Они обещали повлиять на врачей, чтобы подделать медицинскую документацию с ложными диагнозами при прохождении ВВК. За это они просили вознаграждение в размере 4-5 тысяч долларов.

А за дополнительную оплату в среднем 3000 долларов военнообязанные снимались с воинского учета, или получали статус "годен для службы в ТЦК и СП и тыловых воинских частях".

В ГБР сообщили, что 9 января 2025 года одного из сотрудников ТЦК работники Бюро задержали во время получения от "клиента" 4500 долларов.