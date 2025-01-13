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ГБР разоблачило схему продажи "липовых" справок в Николаевском ТЦК

Понедельник 13 января 2025 16:15
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ГБР разоблачило схему продажи "липовых" справок в Николаевском ТЦК Иллюстративное фото: ГБР разоблачило схему продажи "липовых" справок в Николаевском ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили сотрудника Николаевского РТЦК и СП. Он участвовал в схеме заработка на пригодных для мобилизации военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, с начала прошлого года двое сотрудников николаевского РТЦК и СП предлагали "помощь" желающим избежать мобилизации.

Они обещали повлиять на врачей, чтобы подделать медицинскую документацию с ложными диагнозами при прохождении ВВК. За это они просили вознаграждение в размере 4-5 тысяч долларов.

А за дополнительную оплату в среднем 3000 долларов военнообязанные снимались с воинского учета, или получали статус "годен для службы в ТЦК и СП и тыловых воинских частях".

В ГБР сообщили, что 9 января 2025 года одного из сотрудников ТЦК работники Бюро задержали во время получения от "клиента" 4500 долларов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что ГБР за год разоблачило 120 должностных лиц, которых подозревают в создании схем для незаконной переправки военнообязанных за границу. Чаще всего фигурантами расследований становились работники ТЦК, МСЭК, врачи и правоохранители.

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