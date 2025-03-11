Суд избрал меру пресечения для экс-командира ТрО Киева Виктора Юшко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что Юшко подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. Следствие выяснило, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ Юшко якобы хотел использовать возможности знакомства с председателем правления Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным, который тогда служил в том же батальоне. Сам Юшко в этот период был командиром батальона ТрО.

"Юшко подозревается, что вопреки нормам, направил одного из своих подчиненных во время мобилизации, а именно Виталия Шабунина в командировку. В то время, как другие военные выполняли свои обязанности, Шабунин этого не делал. У Юшко возник умысел получить неправомерную выгоду нематериального характера для себя в виде использования возможностей от знакомства с Шабуниным", - сказал прокурор Олег Зоря.

Следствием установлено, что Шабунин получал денежное обеспечение военнослужащего в полном объеме в течение 2022-2023 годов. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 224 тысячи гривен. Во время заседания прокурор просил залог 224 тысячи гривен, однако суд назначил залог в размере 60 560 гривен.

В то же время защитники сказали, что подозрение необоснованно, а элементов преступления в действиях Юшко нет. А залог может быть от 3 тысяч до максимум 60 тысяч. И просили меру пресечения в виде личного обязательства.

Что предшествовало

Прошлым летом СМИ писали о том, что начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич просит Государственное бюро расследований наказать командира в/ч Виктора Юшко, где проходил службу Виталий Шабунин, за незаконные командировки его в НАПК.

В своем обращении в ГБР Баргилевич просил возбудить уголовные дела за "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" и "растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенную в условиях военного положения".

По его данным, командир в/ч Виктор Юшко подписывал командировки Шабунину "систематически", направляя его в НАПК и другие учреждения и организации. Кроме этого Юшко, якобы, приказывал продолжить проводить Шабунину дополнительные выплаты в размере 30 тысяч гривен ежемесячно.

Дела против военных

Напомним, 20 января Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований сообщили о задержании генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковской области во время наступления оккупантов в 2024 году.

На днях Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего начальника оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Юрия Галушкина.