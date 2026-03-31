Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский

Новый ультиматум от РФ

По словам президента, Россия озвучивает новые сроки через американскую сторону. Речь идет о требовании, чтобы Украина вышла с востока страны.

"Пока что то, что хочет Россия и то, что распространяют партнеры - они видят окончание войны или горячей стадии войны, когда Украина выйдет с Востока", - сказал Зеленский.

Он добавил, что его удивляет, что кто-то может серьезно воспринимать такие заявления после всех лет войны.

Президент озвучил детали новых условий, которые россияне передают:

Украина должна оставить Донбасс в течение двух месяцев;

в таком случае, по их словам, война завершится.

"А если Украина в течение двух месяцев не выйдет, то Россия захватит Донбасс, и потом будут другие условия", - добавил он.

Если их цель только Донбасс, то, по мнению Зеленского, непонятно, почему звучат угрозы двигаться дальше.

"Логичный вопрос, если их цель только Донбасс... тогда, если они смогут захватить Донбасс, для чего они говорят, что они пойдут дальше, потом будут другие условия", - отметил президент.

Это ставит под сомнение истинные намерения России, считает Зеленский.

По оценке главы государства, Москва сейчас пытается влиять на Соединенные Штаты.

Среди причин он назвал приближение промежуточных выборов в США. В этот период, по его словам, американская сторона вынуждена активнее реагировать как во внутренней, так и внешней политике. Россия пытается использовать этот момент.

Президент ранее предупреждал, что нынешние события - лишь часть более широкой стратегии России. Он отмечал, что настоящие намерения Москвы значительно масштабнее, чем озвученные публично.

Контакты США и РФ

Ранее в Кремле заявляли об "интересных предложениях" от США по урегулированию войны. Речь шла о возможных вариантах компромиссов, однако без конкретики.