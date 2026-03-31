Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський

Новий ультиматум від РФ

За словами президента, Росія озвучує нові терміни через американську сторону. Йдеться про вимогу, щоб Україна вийшла зі сходу країни.

"Поки що те, що хоче Росія і те, що поширюють партнери - вони бачать закінчення війни або гарячої стадії війни, коли Україна вийде зі Сходу", - сказав Зеленський.

Він додав, що його дивує, що хтось може серйозно сприймати такі заяви після всіх років війни.

Президент озвучив деталі нових умов, які росіяни передають:

Україна має залишити Донбас протягом двох місяців;

у такому разі, за їхніми словами, війна завершиться.

"А якщо Україна впродовж двох місяців не вийде, то Росія захопить Донбас, і потім будуть інші умови", - додав він.

Якщо їхня ціль лише Донбас, то, на думку Зеленського, незрозуміло, чому звучать погрози рухатися далі.

"Логічне запитання, якщо їх ціль тільки Донбас... тоді, якщо вони зможуть захопити Донбас, для чого вони кажуть, що вони підуть далі, потім будуть інші умови", - зазначив президент.

Це ставить під сумнів справжні наміри Росії, вважає Зеленський.

За оцінкою глави держави, Москва зараз намагається впливати на Сполучені Штати.

Серед причин він назвав наближення проміжних виборів у США. У цей період, за його словами, американська сторона змушена активніше реагувати як у внутрішній, так і зовнішній політиці. Росія намагається використати цей момент.

Президент раніше попереджав, що нинішні події - лише частина ширшої стратегії Росії. Він зазначав, що справжні наміри Москви значно масштабніші, ніж озвучені публічно.

Контакти США і РФ

Раніше у Кремлі заявляли про "цікаві пропозиції" від США щодо врегулювання війни. Йшлося про можливі варіанти компромісів, однак без конкретики.