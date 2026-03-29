У Путина заявили об "интересных" предложениях США по Украине

16:20 29.03.2026 Вс
2 мин
Ушаков говорит, что США имеют возможность влиять на украинскую сторону
aimg Эдуард Ткач
У Путина заявили об "интересных" предложениях США по Украине Фото: Юрий Ушаков (Getty Images)

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков утверждает, что США сделали Москве ряд "интересных" по предложений по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений", - заявил помощник Путина по вопросам внешней политики.

При этом он добавил, что пока эти предложения не осуществляются. Помимо этого Ушаков говорит, что США под силу "нажать" на Киев.

"Американцы вполне могли бы, так сказать, реально вот нажать и повлиять на Киев", - сказал он.

США требуют вывести ВСУ из Донбасса

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский публично заявил, что США поставили Украине условие. По его словам, доя получения гарантий безопасности Вашингтон требует вывести ВСУ из Донбасса.

Глава государства подчеркнул, что этот шаг поставил под угрозу как безопасность Украины, так и Европы, поскольку это приведет к передаче оккупантам сильных оборонительных позиций в регионе.

После этого госсекретарь США Марко Рубио назвал "ложью" слова Зеленского о том, что Вашингтон предлагает гарантии безопасности в обмен на выход ВСУ из Донбасса. По его версии, речь шла о том, что гарантии безопасности не вступят в силу до тех пор, пока не закончится война.

Стоит добавить, что вчера во время общения с прессой Зеленский снова повторил тот же тезис, описанный выше. При этом он добавил, что "большая часть айсберга не видна", подчеркнув, что он показал лишь меньшую часть.

