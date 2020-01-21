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У Давосі стартує Всесвітній економічний форум

Новини » Політика     21.01.2020 - 08:57
У Давосі стартує Всесвітній економічний форум
Ілюстративне фото (weforum org)

На форум приїдуть майже 3000 лідерів з 117 країн, включаючи керівників 53 країн і урядів

Сьогодні, 21 січня, в Давосі стартує Всесвітній економічний форум, в якому візьмуть участь президенти України, Росії, США та інших країн. Про це повідомляє прес-служба форуму.

РБК-Україна писало, хто візьме участь у всесвітньому форумі.

На форум приїдуть майже 3000 лідерів з 117 країн, включаючи керівників 53 країн і урядів. Будуть глави країн і урядів Австрії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Греції, Польщі, Швейцарії, Афганістану, Пакистану, Іраку, Сінгапуру, Еквадору, Колумбії, Йорданії та ін. Серед них, президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, президент РФ Володимир Путін.

Інформацію про те, що буде Зеленський підтвердили в Офісі українського президента. У партії "Слуга народу" повідомили, що місця в готелях Давосу заброньовані для 17 парламентаріїв "СН": голові фракції Давиду Арахамії, першому заступнику Олександру Корнієнко, заступнику Євгенії Кравчук, депутатам Дмитру Налухе, Святославу Юрашу, Єлизаветі Ясько і іншим.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, у скільки обійдуться бюджету поїздки депутатів у Давос.

Повідомлялося, що Трамп планує провести зустрічі з лідерами Іраку, Пакистану, Швейцарії та ЄС на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму.

Форум у Давосі 2020: головне Разумков розповів, у скільки обійдуться бюджету поїздки депутатів у Давос
Новини України ДавосВолодимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд ТрампФорум
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