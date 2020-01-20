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Білий дім анонсував двосторонні зустрічі Трампа в Давосі

Новини » Політика     20.01.2020 - 21:18
Білий дім анонсував двосторонні зустрічі Трампа в Давосі
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

У швейцарському Давосі 21 січня відкривається 50-а сесія Всесвітнього економічного форуму

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп планує провести зустрічі з лідерами Іраку, Пакистану, Швейцарії та ЄС на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Трамп також планує провести зустріч з президентом регіонального уряду Курдистану на полях економічного форуму в Давосі.

"Президент Дональд Дж.Трамп проведе двосторонні зустрічі з такими лідерами в ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарії: президентом Республіки Ірак Бархамом Салехом, прем'єр-міністром Республіки Пакистан Імраном Ханом, президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттой Соммаругой, головою Європейської комісії Урсулою вон дер Ляйєн, президентом Курдського регіонального уряду Нечирваном Барзані, засновником Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму. Зеленський повинен виступити на форумі і зустрітися з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Як повідомляє РБК-Україна, у швейцарському Давосі 21 січня відкривається 50-а сесія Всесвітнього економічного форуму. Головною темою Давоського форуму в цьому році стане формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін.

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