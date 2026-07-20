Древний вид людей оставил свой ДНК у нас: что доказали ученые

Древняя биология против разрушения ДНК

Поскольку ДНК в ископаемых остатках старше 100 тысяч лет обычно полностью разрушается, исследователи применили метод палеопротеомики.

Палеопротеомика - отрасль молекулярной биологии и палеонтологии, изучающая древние белки (протеом), сохранившиеся в окаменелостях, костях, зубах или фрагментах черепа. Она позволяет реконструировать эволюцию, диету и болезни вымерших организмов, поскольку белки живут дольше ДНК (ред.).

Ученые изъяли древние белки из эмали шести зубов Homo erectus, найденных в трех китайских стоянках - Чжоукоудянь (где ранее обнаружили останки "пекинского человека"), Хэсянь и Суньцзядун. Возраст образцов составляет около 400 тысяч лет.

Ученые объяснили: эмаль является самой жесткой тканью организма, поэтому белки в ней сохраняются значительно дольше, чем генетические последовательности.

Исследование показало, что

Все шесть образцов содержат уникальную аминокислотную вариацию, подтверждающую их принадлежность к восточноазиатской группе Homo erectus.

Вторая обнаруженная вариация оказалась общей между Homo erectus и денисовцами – загадочной группой архаических людей.

Этот же белковый маркер обнаруживается у современного населения Филиппин (до 21%) и Индии (около 1%).

Череп из Харбина, найденный на северо-востоке Китая, недавно был идентифицирован как предполагаемый череп денисовского человека (фото: Nature)

Читайте больше :Ученые нашли скрытую ДНК в рукописях 1300 лет: как это возможно

Как передавалось генетическое наследие?

Наиболее вероятный сценарий описывает последовательный процесс интрогрессии - передачи генетического материала от одного вида к другому.

Популяции Homo erectus в Восточной Азии передали этот вариант денисовцам во время периодического скрещивания, а позже передали его предкам современных жителей Юго-Восточной Азии и Океании.

Этот факт доказывает, что Homo erectus не являлся эволюционным тупиком . Мелкие молекулярные следы напрямую связывают ископаемые зубы "Пекинского человека" с ДНК современных жителей планеты.

Эволюционные последствия

Ученые отмечают, что межвидовое смешение среди архаических людей было регулярным явлением, а не исключением.

Современные люди вне Африки несут примерно 2% ДНК неандертальцев, а папуасы и коренные австралийцы имеют дополнительно от 2% до 5% денисовского наследия.

Со всем тем, современное научное сообщество отказывается от метафоры "эволюционного дерева". Ученые убеждены: процесс развития человечества скорее напоминает реку со многими рукавами, которые то расходятся, то снова сливаются, постоянно обмениваясь генетическим материалом.