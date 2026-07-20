Древний вид людей оставил свой ДНК у нас: что доказали ученые

Представление об эволюции человека как о разветвленном "дереве" может оказаться ложным. Новое исследование показывает, что разные виды древних людей не только сосуществовали, но и активно смешивались между собой.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на работу ученых, опубликованную в журнале Nature.
Поскольку ДНК в ископаемых остатках старше 100 тысяч лет обычно полностью разрушается, исследователи применили метод палеопротеомики.
Палеопротеомика - отрасль молекулярной биологии и палеонтологии, изучающая древние белки (протеом), сохранившиеся в окаменелостях, костях, зубах или фрагментах черепа. Она позволяет реконструировать эволюцию, диету и болезни вымерших организмов, поскольку белки живут дольше ДНК (ред.).
Ученые изъяли древние белки из эмали шести зубов Homo erectus, найденных в трех китайских стоянках - Чжоукоудянь (где ранее обнаружили останки "пекинского человека"), Хэсянь и Суньцзядун. Возраст образцов составляет около 400 тысяч лет.
Ученые объяснили: эмаль является самой жесткой тканью организма, поэтому белки в ней сохраняются значительно дольше, чем генетические последовательности.
Исследование показало, что
Наиболее вероятный сценарий описывает последовательный процесс интрогрессии - передачи генетического материала от одного вида к другому.
Популяции Homo erectus в Восточной Азии передали этот вариант денисовцам во время периодического скрещивания, а позже передали его предкам современных жителей Юго-Восточной Азии и Океании.
Этот факт доказывает, что Homo erectus не являлся эволюционным тупиком . Мелкие молекулярные следы напрямую связывают ископаемые зубы "Пекинского человека" с ДНК современных жителей планеты.
Ученые отмечают, что межвидовое смешение среди архаических людей было регулярным явлением, а не исключением.
Современные люди вне Африки несут примерно 2% ДНК неандертальцев, а папуасы и коренные австралийцы имеют дополнительно от 2% до 5% денисовского наследия.
Со всем тем, современное научное сообщество отказывается от метафоры "эволюционного дерева". Ученые убеждены: процесс развития человечества скорее напоминает реку со многими рукавами, которые то расходятся, то снова сливаются, постоянно обмениваясь генетическим материалом.