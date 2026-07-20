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Давній вид людей залишив свій ДНК у нас: що довели вчені

19:12 20.07.2026 Пн
3 хв
Одна з головних еволюційних теорій дає тріщину?
aimg Ольга Завада
Homo erectus залишив свій ДНК у спадок (фото: Nature)

Уявлення про еволюцію людини як про розгалужене "дерево" може виявитися хибним. Нове дослідження показує, що різні види давніх людей не лише співіснували, а й активно змішувалися між собою.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на роботу науковців, опубліковану у журналі Nature.

Древня біологія проти руйнування ДНК

Оскільки ДНК у викопних рештках віком понад 100 тисяч років зазвичай повністю руйнується, дослідники застосували метод палеопротеоміки.

Палеопротеоміка - галузь молекулярної біології та палеонтології, що вивчає стародавні білки (протеом), які збереглися у скам'янілостях, кістках, зубах або фрагментах черепа. Вона дозволяє реконструювати еволюцію, дієту та хвороби вимерлих організмів, оскільки білки живуть довше, ніж ДНК (ред.).

Вчені вилучили давні білки з емалі шести зубів Homo erectus, знайдених у трьох китайських стояноках - Чжоукоудянь (де раніше знайшли рештки "пекінської людини"), Хесянь та Суньцзядун. Вік зразків становить близько 400 тисяч років.

Науковці пояснили: емаль є найтвердішою тканиною організму, тому білки у ній зберігаються значно довше, ніж генетичні послідовності.

Дослідження показало, що

  • Усі шість зразків містять унікальну амінокислотну варіацію, яка підтверджує їхню належність до східноазійської групи Homo erectus.
  • Друга виявлена варіація виявилася спільною між Homo erectus та денісівцями - загадковою групою архаїчних людей.
  • Цей самий білковий маркер виявляється у сучасного населення Філіппін (до 21%) та Індії (близько 1%).

Череп з Харбіна, знайдений на північному сході Китаю, нещодавно був ідентифікований як ймовірний череп денисівської людини (фото: Nature)

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Як передавалася генетична спадщина?

Найімовірніший сценарій описує послідовний процес інтрогресії - передачі генетичного матеріалу від одного виду до іншого.

Популяції Homo erectus у Східній Азії передали цей варіант денісівцям під час періодичного схрещування, а ті пізніше передали його предкам сучасних жителів Південно-Східної Азії та Океанії.

Цей факт доводить, що Homo erectus не був еволюційним глухим кутом. Дрібні молекулярні сліди прямо пов'язують викопні зуби "Пекінської людини" з ДНК сучасних жителів планети.

Еволюційні наслідки

Науковці наголошують, що міжвидове змішування серед архаїчних людей було регулярним явищем, а не винятком.

Сучасні люди поза межами Африки несуть приблизно 2 відсотки ДНК неандертальців, а папуаси та корінні австралійці мають додатково від 2 до 5 відсотків денісівської спадщини.

З усім тим, сучасна наукова спільнота відмовляється від метафори "еволюційного дерева". Вчені переконані: процес розвитку людства радше нагадує річку з багатьма рукавами, які то розходяться, то знову зливаються, постійно обмінюючись генетичним матеріалом.

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