Давній вид людей залишив свій ДНК у нас: що довели вчені

Древня біологія проти руйнування ДНК

Оскільки ДНК у викопних рештках віком понад 100 тисяч років зазвичай повністю руйнується, дослідники застосували метод палеопротеоміки.

Палеопротеоміка - галузь молекулярної біології та палеонтології, що вивчає стародавні білки (протеом), які збереглися у скам'янілостях, кістках, зубах або фрагментах черепа. Вона дозволяє реконструювати еволюцію, дієту та хвороби вимерлих організмів, оскільки білки живуть довше, ніж ДНК (ред.).

Вчені вилучили давні білки з емалі шести зубів Homo erectus, знайдених у трьох китайських стояноках - Чжоукоудянь (де раніше знайшли рештки "пекінської людини"), Хесянь та Суньцзядун. Вік зразків становить близько 400 тисяч років.

Науковці пояснили: емаль є найтвердішою тканиною організму, тому білки у ній зберігаються значно довше, ніж генетичні послідовності.

Дослідження показало, що

Усі шість зразків містять унікальну амінокислотну варіацію, яка підтверджує їхню належність до східноазійської групи Homo erectus.

Друга виявлена варіація виявилася спільною між Homo erectus та денісівцями - загадковою групою архаїчних людей.

Цей самий білковий маркер виявляється у сучасного населення Філіппін (до 21%) та Індії (близько 1%).

Череп з Харбіна, знайдений на північному сході Китаю, нещодавно був ідентифікований як ймовірний череп денисівської людини (фото: Nature)

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Як передавалася генетична спадщина?

Найімовірніший сценарій описує послідовний процес інтрогресії - передачі генетичного матеріалу від одного виду до іншого.

Популяції Homo erectus у Східній Азії передали цей варіант денісівцям під час періодичного схрещування, а ті пізніше передали його предкам сучасних жителів Південно-Східної Азії та Океанії.

Цей факт доводить, що Homo erectus не був еволюційним глухим кутом. Дрібні молекулярні сліди прямо пов'язують викопні зуби "Пекінської людини" з ДНК сучасних жителів планети.

Еволюційні наслідки

Науковці наголошують, що міжвидове змішування серед архаїчних людей було регулярним явищем, а не винятком.

Сучасні люди поза межами Африки несуть приблизно 2 відсотки ДНК неандертальців, а папуаси та корінні австралійці мають додатково від 2 до 5 відсотків денісівської спадщини.

З усім тим, сучасна наукова спільнота відмовляється від метафори "еволюційного дерева". Вчені переконані: процес розвитку людства радше нагадує річку з багатьма рукавами, які то розходяться, то знову зливаються, постійно обмінюючись генетичним матеріалом.