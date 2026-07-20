ua en ru
Пн, 20 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Древний вид людей оставил свой ДНК у нас: что доказали ученые

19:12 20.07.2026 Пн
3 мин
Одна из главных эволюционных теорий дает трещину?
aimg Ольга Завада
Древний вид людей оставил свой ДНК у нас: что доказали ученые Homo erectus оставил свою ДНК по наследству (фото: Nature)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Представление об эволюции человека как о разветвленном "дереве" может оказаться ложным. Новое исследование показывает, что разные виды древних людей не только сосуществовали, но и активно смешивались между собой.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на работу ученых, опубликованную в журнале Nature.

Древняя биология против разрушения ДНК

Поскольку ДНК в ископаемых остатках старше 100 тысяч лет обычно полностью разрушается, исследователи применили метод палеопротеомики.

Палеопротеомика - отрасль молекулярной биологии и палеонтологии, изучающая древние белки (протеом), сохранившиеся в окаменелостях, костях, зубах или фрагментах черепа. Она позволяет реконструировать эволюцию, диету и болезни вымерших организмов, поскольку белки живут дольше ДНК (ред.).

Ученые изъяли древние белки из эмали шести зубов Homo erectus, найденных в трех китайских стоянках - Чжоукоудянь (где ранее обнаружили останки "пекинского человека"), Хэсянь и Суньцзядун. Возраст образцов составляет около 400 тысяч лет.

Ученые объяснили: эмаль является самой жесткой тканью организма, поэтому белки в ней сохраняются значительно дольше, чем генетические последовательности.

Исследование показало, что

  • Все шесть образцов содержат уникальную аминокислотную вариацию, подтверждающую их принадлежность к восточноазиатской группе Homo erectus.
  • Вторая обнаруженная вариация оказалась общей между Homo erectus и денисовцами – загадочной группой архаических людей.
  • Этот же белковый маркер обнаруживается у современного населения Филиппин (до 21%) и Индии (около 1%).

Древний вид людей оставил свой ДНК у нас: что доказали ученыеЧереп из Харбина, найденный на северо-востоке Китая, недавно был идентифицирован как предполагаемый череп денисовского человека (фото: Nature)

Читайте больше :Ученые нашли скрытую ДНК в рукописях 1300 лет: как это возможно

Как передавалось генетическое наследие?

Наиболее вероятный сценарий описывает последовательный процесс интрогрессии - передачи генетического материала от одного вида к другому.

Популяции Homo erectus в Восточной Азии передали этот вариант денисовцам во время периодического скрещивания, а позже передали его предкам современных жителей Юго-Восточной Азии и Океании.

Этот факт доказывает, что Homo erectus не являлся эволюционным тупиком . Мелкие молекулярные следы напрямую связывают ископаемые зубы "Пекинского человека" с ДНК современных жителей планеты.

Эволюционные последствия

Ученые отмечают, что межвидовое смешение среди архаических людей было регулярным явлением, а не исключением.

Современные люди вне Африки несут примерно 2% ДНК неандертальцев, а папуасы и коренные австралийцы имеют дополнительно от 2% до 5% денисовского наследия.

Со всем тем, современное научное сообщество отказывается от метафоры "эволюционного дерева". Ученые убеждены: процесс развития человечества скорее напоминает реку со многими рукавами, которые то расходятся, то снова сливаются, постоянно обмениваясь генетическим материалом.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ученые
Новости
Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)
Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)
Аналитика
Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне