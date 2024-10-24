Дал четкие поручения. Зеленский собирал Ставку по отопительному сезону

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Она касалась подготовки отопительного сезона в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.

По его словам, на ставке были заслушаны доклады ряда чиновников Минрегиона и Минэнерго. Особое внимание было уделено подготовке пограничных и прифронтовых общин к отопительному сезону.

"Дал четкие поручения, которые должны быть выполнены до начала зимы. Были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовки. Был отчет по строительству фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены", - написал Зеленский.

Отопительный сезон 2024 в Украине.

Недавно премьер Денис Шмигаль заявил, что Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону.

Также следует напомнить, что во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако он не распространяется на электроэнергию, холодную воду и другие тарифы на коммуналку.