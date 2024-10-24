Дав чіткі доручення. Зеленський збирав Ставку щодо опалювального сезону

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 жовтня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Вона стосувалась підготовки опалювального сезону в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав в Telegram.

За його словами, на ставці було заслухано доповіді низки урядовців з Мінрегіону та Міненерго. Особлива увага була приділена підготовці прикордонних і прифронтових громад до опалювального сезону.

Зеленський розповів, що на ставці було обговорено довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості.

"Дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими. Були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки. Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені", - написав Зеленський.

Опалювальний сезон 2024 в Україні

Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону.

Також варто нагадати, що під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак він не поширюється на електроенергію, холодну воду та інші тарифи на комуналку.