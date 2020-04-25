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Київський метрополітен назвав орієнтовні терміни відновлення роботи

Новини » Коронавірус     25.04.2020 - 18:26
Київський метрополітен назвав орієнтовні терміни відновлення роботи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Метро стане доступним для всіх громадян приблизно 10 червня

Робота метро Києва в рамках плану виходу з карантину, який був розроблений Кабінетом міністрів, буде відновлено приблизно 31 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київського метрополітену.

Так, відповідно до плану уряду, відновлення роботи метро планується не раніше, ніж на третьому етапі, тобто через 30 днів після закінчення карантину в Україні. Наразі етап запуску столичного метро доводиться на 31 травня.

Зазначається, що спочатку підземною зможуть користуватися лише громадяни зі спеціальним пропуском. Лише на четвертому етапі плану виходу з карантину метро відкриють для всіх пасажирів. У метрополітені припускають, що це станеться приблизно 10 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд оприлюднив план виходу з карантину. Очікується, що послаблювати карантинні обмеження почнуть після 11 травня. На першому етапі Кабмін планує дозволити жителям відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони

Крім того, глава держави Володимир Зеленський заявив, що карантин в Україні почне пом'якшуватися при двох ключових умовах. Обмеження почнуть послаблювати, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків не змінюватиметься чи залишатиметься в межах 5%, а також, якщо лікарні будуть заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на половину.

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