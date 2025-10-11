Елена Тополя честно об уходе за лицом и ботоксе: "Уже пора"

Жена фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи, певица Елена Тополя, поделилась секретами ухода за лицом и откровенно призналась, как относится к косметологическим процедурам.

Как сообщает РБК-Украина , об этом артистка рассказала в интервью YouTube-проекту "По хатах".

Как Елена Тополя ухаживает за лицом

Артистка рассказала о собственных ритуалах поддержания здоровья и красоты кожи. У нее есть несколько средств в арсенале, которыми она пользуется ежедневно.

Так, Елена беспокоится о коже лица, используя специальные уходовые средства. Среди таких - тоник и гель-пенка для очищения.

"Сначала умываешься, потом протираешь тоником, а потом наносишь гель. Ты его так растираешь по лицу, и оно потом превращается в пену. Таким образом открывает поры и очищает. Очень мне подходит", - поделилась она.

Как Тополя ухаживает за кожей (скриншот)

Что Елена Тополя рассказала о ботоксе

Певица честно призналась, что уже задумывается об "инъекциях красоты".

"Пора. Видно, что уже пора. Куда идти - не знаю, еще думаю. Я делала витамины. Я делала что-то, не помню, как оно называется, но это не то, что надо. Но уже пора, наверное", - рассказала она.

Елена пока что выбирает более натуральный уход, но не против косметологических процедур, которые будут поддерживать красоту постоянно.

"Ну можно что-то уже придумать, чтобы навсегда было", - пошутила она.

Хотя ботокс Тополя пока не колола, она прибегала к косметической операции. В июне звезда рассказала о "пластике" груди из-за проблем со здоровьем.

Елена Тополя высказалась о ботоксе (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, Елена - украинская певица, композитор и автор песен. В 2010 году представляла Украину на "Евровидении", где заняла 10-е место.

С фронтменом группы "Антитела" официально зарегистрировала брак в 2013 году, в том же году у них родился первенец Роман. В 2015-м семья пополнилась вторым сыном Марком, а в 2020-м на свет появилась дочь Мария.