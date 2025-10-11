ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Елена Тополя честно об уходе за лицом и ботоксе: "Уже пора"

Суббота 11 октября 2025 09:20
UA EN RU
Елена Тополя честно об уходе за лицом и ботоксе: "Уже пора" Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Жена фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи, певица Елена Тополя, поделилась секретами ухода за лицом и откровенно призналась, как относится к косметологическим процедурам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом артистка рассказала в интервью YouTube-проекту "По хатах".

Как Елена Тополя ухаживает за лицом

Артистка рассказала о собственных ритуалах поддержания здоровья и красоты кожи. У нее есть несколько средств в арсенале, которыми она пользуется ежедневно.

Так, Елена беспокоится о коже лица, используя специальные уходовые средства. Среди таких - тоник и гель-пенка для очищения.

"Сначала умываешься, потом протираешь тоником, а потом наносишь гель. Ты его так растираешь по лицу, и оно потом превращается в пену. Таким образом открывает поры и очищает. Очень мне подходит", - поделилась она.

Елена Тополя честно об уходе за лицом и ботоксе: &quot;Уже пора&quot;Как Тополя ухаживает за кожей (скриншот)

Что Елена Тополя рассказала о ботоксе

Певица честно призналась, что уже задумывается об "инъекциях красоты".

"Пора. Видно, что уже пора. Куда идти - не знаю, еще думаю. Я делала витамины. Я делала что-то, не помню, как оно называется, но это не то, что надо. Но уже пора, наверное", - рассказала она.

Елена пока что выбирает более натуральный уход, но не против косметологических процедур, которые будут поддерживать красоту постоянно.

"Ну можно что-то уже придумать, чтобы навсегда было", - пошутила она.

Хотя ботокс Тополя пока не колола, она прибегала к косметической операции. В июне звезда рассказала о "пластике" груди из-за проблем со здоровьем.

Елена Тополя честно об уходе за лицом и ботоксе: &quot;Уже пора&quot;Елена Тополя высказалась о ботоксе (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, Елена - украинская певица, композитор и автор песен. В 2010 году представляла Украину на "Евровидении", где заняла 10-е место.

С фронтменом группы "Антитела" официально зарегистрировала брак в 2013 году, в том же году у них родился первенец Роман. В 2015-м семья пополнилась вторым сыном Марком, а в 2020-м на свет появилась дочь Мария.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Alyosha Новости шоу-бизнеса Красота Уход за лицом Звезды шоу-бизнеса
Новости
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит