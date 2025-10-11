Елена Тополя честно об уходе за лицом и ботоксе: "Уже пора"
Жена фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи, певица Елена Тополя, поделилась секретами ухода за лицом и откровенно призналась, как относится к косметологическим процедурам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом артистка рассказала в интервью YouTube-проекту "По хатах".
Как Елена Тополя ухаживает за лицом
Артистка рассказала о собственных ритуалах поддержания здоровья и красоты кожи. У нее есть несколько средств в арсенале, которыми она пользуется ежедневно.
Так, Елена беспокоится о коже лица, используя специальные уходовые средства. Среди таких - тоник и гель-пенка для очищения.
"Сначала умываешься, потом протираешь тоником, а потом наносишь гель. Ты его так растираешь по лицу, и оно потом превращается в пену. Таким образом открывает поры и очищает. Очень мне подходит", - поделилась она.
Как Тополя ухаживает за кожей (скриншот)
Что Елена Тополя рассказала о ботоксе
Певица честно призналась, что уже задумывается об "инъекциях красоты".
"Пора. Видно, что уже пора. Куда идти - не знаю, еще думаю. Я делала витамины. Я делала что-то, не помню, как оно называется, но это не то, что надо. Но уже пора, наверное", - рассказала она.
Елена пока что выбирает более натуральный уход, но не против косметологических процедур, которые будут поддерживать красоту постоянно.
"Ну можно что-то уже придумать, чтобы навсегда было", - пошутила она.
Хотя ботокс Тополя пока не колола, она прибегала к косметической операции. В июне звезда рассказала о "пластике" груди из-за проблем со здоровьем.
Елена Тополя высказалась о ботоксе (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Напомним, Елена - украинская певица, композитор и автор песен. В 2010 году представляла Украину на "Евровидении", где заняла 10-е место.
С фронтменом группы "Антитела" официально зарегистрировала брак в 2013 году, в том же году у них родился первенец Роман. В 2015-м семья пополнилась вторым сыном Марком, а в 2020-м на свет появилась дочь Мария.
