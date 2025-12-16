Корсет, вуаль и милитари: Цимбалару поразила новым total black образом

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Цимбалару

Образ построен на сложном, но продуманном балансе между женственностью и силой. Центральным элементом "лука" стал черный корсетный топ-бюстье с плотной посадкой, который четко очеркивает талию и формирует изящный силуэт.

Такой элемент является прямой отсылкой к бельевому стилю, который уже несколько сезонов не теряет актуальности и активно используется не только в вечерней, но и в повседневной моде.

Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Контрастом к структурированному корсету стала полупрозрачная черная рубашка из органзы.

Объемные длинные рукава придают образу легкости и загадочности, смягчая жесткую геометрию корсета. Именно этот прием создает эффект многослойности и делает образ более глубоким и зрительно сложным.

Нижнюю часть ансамбля формирует мини-юбка с фатиновым шлейфом. Многослойный тюль не только удлиняет силуэт, но переводит образ в плоскость вечерней моды, где допустимы преувеличения и смелые решения.

Особое внимание стилисты уделили аксессуарам. Черная фуражка в стиле авиатор стала неожиданным, но метким акцентом. Он добавил в образ характера, остроты и ощущения power dressing, разбавив романтическую и будуарную составляющую.

Завершают образ колготки, а также туфли на высоком каблуке, подчеркивающие длину ног. Светлые волнистые волосы и сдержанный макияж с акцентом на глаза создают необходимый баланс и не перегружают общую композицию.

Почему этот образ подойдет для празднования Нового года 2026

Этот образ легко повторить на Новый год, ведь он построен на универсальных элементах, которые уже есть или легко найдутся в большинстве гардеробов.

Корсет или корсетный топ в черном цвете давно перестал быть исключительно вечерней одеждой и прекрасно подходит для праздничной ночи - он сделает акцент на фигуре.

Второй плюс - многослойность. Полупрозрачная рубашка или лонгслив из сетки или органзы можно заменить любым трендовым прозрачным верхом, который легко соединить даже с базовой юбкой или брюками.

Такой прием придает образу праздничности и визуальной глубины, идеально работающей для новогодних вечеринок.

Юбку со шлейфом тоже не обязательно копировать буквально. Достаточно выбрать мини или миди из праздничной ткани - фатина, бархата или атласа - чтобы сохранить драматическое настроение образа.

А милитари-акцент в виде фуражки или структурированного аксессуара легко заменить на трендовые серьги, ремень или сумку с четкими линиями.

