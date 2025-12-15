Как создать элегантный образ на Рождество и Новый год: секреты жены Решетника
Праздничный гардероб не обязательно должен быть большим и ярким. Жена телеведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала, как с помощью элегантных костюмов и минимума аксессуаров создать современные образы для Рождества и Нового года 2026.
Классический черный костюм
Первый образ, который демонстрирует Кристина на фоне украшенной новогодней елки - это черный костюм из бархата.
- Жакет: приталенный, с четко очерченными плечами, что придает силуэту структурированность и уверенность. Акцентная золотая пуговица - единственная яркая деталь.
- Брюки: прямого кроя, визуально удлиняют ноги.
- Подробности: под жакетом заметен изящный кружевной топ или бралет, который придает нотку женственности и чувственности, не переходя предел вульгарности. Образ завершают черные остроносые туфли.
- Вердикт: этот "power suit" - идеальное решение для корпоратива или официальной вечеринки, где нужно смотреться одновременно и строго, и празднично.
Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Изумрудный шик
Второй образ, представленный Кристиной, - это изумрудно-зеленый бархатный костюм с шортами.
- Цвет: насыщенный глубокий изумрудный - один из самых трендовых цветов зимы 202-2026, прекрасно гармонирующий с золотыми и серебряными новогодними украшениями.
- Фасон: двубортный жакет с золотыми пуговицами, V-образный вырез, визуально вытягивающий шею.
- Низ: короткие бархатные шорты - смелый выбор, позволяющий продемонстрировать стройные ноги.
- Аксессуары: минимум украшений, внимание сосредоточено на фактуре ткани и цвете.
- Вердикт: смелый, но элегантный выбор для дружеской вечеринки или празднования в загородном доме.
Кристина Решетник показала модный "лук" для вечеринки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Бордовое платье-жакет
Одним из самых привлекательных образов стало использование длинного бордового блейзера в качестве платья.
Цвет: глубокий, насыщенный оттенок марсала или бургунди - альтернатива классическому красному, что выглядит дороже и благороднее.
Крой: удлиненный двубортный жакет, который в сочетании с туфлями на высоком каблуке превращается в мини-платье.
Обувь: черные остроносые туфли-мюли с лакированными деталями.
Вердикт: идеальный вариант для свидания, коктейльной вечеринки или неформального празднования. Этот образ подчеркивает женственность, но при этом сохраняет нотку строгости, свойственную блейзеру.
"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Серый костюм
Четвертый лук отличается от бархатной серии, демонстрируя другой взгляд на праздничный образ серый костюм с блеском.
Цвет и фактура: комплект состоит из платья-мини и жакета в сером цвете. Ткань, вероятно, имеет легкое вкрапление люрекса, что обеспечивает деликатное праздничное мерцание.
Силуэт: платье прямого или приталенного силуэта, дополненное удлиненным жакетом.
Обувь: туфли-лодочки нюдового цвета на высокой шпильке - классический прием, который визуально удлиняет ноги и придает образу легкости.
Вердикт: сдержанный и элегантный вариант для тех, кто предпочитает нейтральные цвета, но не хочет отказываться от праздничного блеска.
Жена Решетника показала модный образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Как повторить стиль жены Решетника
Кристина Решетник накануне праздников доказывает, что для создания роскошного образа достаточно нескольких ключевых элементов.
- Акцентная ткань: выбирайте бархат, атлас или ткани с деликатным блеском.
- Структурированный верх: жакет или блейзер - основа элегантности.
- Глубокие цвета: изумрудный, бордовый, сапфировый или классический черный.
- Минимализм в аксессуарах: не перегружайте образ. Позвольте качеству и фактуре одежды говорить за себя.
Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
