Как создать элегантный образ на Рождество и Новый год: секреты жены Решетника

Понедельник 15 декабря 2025 14:32
Как создать элегантный образ на Рождество и Новый год: секреты жены Решетника Кристина Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Праздничный гардероб не обязательно должен быть большим и ярким. Жена телеведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала, как с помощью элегантных костюмов и минимума аксессуаров создать современные образы для Рождества и Нового года 2026.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Классический черный костюм

Первый образ, который демонстрирует Кристина на фоне украшенной новогодней елки - это черный костюм из бархата.

  • Жакет: приталенный, с четко очерченными плечами, что придает силуэту структурированность и уверенность. Акцентная золотая пуговица - единственная яркая деталь.
  • Брюки: прямого кроя, визуально удлиняют ноги.
  • Подробности: под жакетом заметен изящный кружевной топ или бралет, который придает нотку женственности и чувственности, не переходя предел вульгарности. Образ завершают черные остроносые туфли.
  • Вердикт: этот "power suit" - идеальное решение для корпоратива или официальной вечеринки, где нужно смотреться одновременно и строго, и празднично.

Как создать элегантный образ на Рождество и Новый год: секреты жены РешетникаКристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Изумрудный шик

Второй образ, представленный Кристиной, - это изумрудно-зеленый бархатный костюм с шортами.

  • Цвет: насыщенный глубокий изумрудный - один из самых трендовых цветов зимы 202-2026, прекрасно гармонирующий с золотыми и серебряными новогодними украшениями.
  • Фасон: двубортный жакет с золотыми пуговицами, V-образный вырез, визуально вытягивающий шею.
  • Низ: короткие бархатные шорты - смелый выбор, позволяющий продемонстрировать стройные ноги.
  • Аксессуары: минимум украшений, внимание сосредоточено на фактуре ткани и цвете.
  • Вердикт: смелый, но элегантный выбор для дружеской вечеринки или празднования в загородном доме.

Как создать элегантный образ на Рождество и Новый год: секреты жены РешетникаКристина Решетник показала модный "лук" для вечеринки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Бордовое платье-жакет

Одним из самых привлекательных образов стало использование длинного бордового блейзера в качестве платья.

Цвет: глубокий, насыщенный оттенок марсала или бургунди - альтернатива классическому красному, что выглядит дороже и благороднее.

Крой: удлиненный двубортный жакет, который в сочетании с туфлями на высоком каблуке превращается в мини-платье.

Обувь: черные остроносые туфли-мюли с лакированными деталями.

Вердикт: идеальный вариант для свидания, коктейльной вечеринки или неформального празднования. Этот образ подчеркивает женственность, но при этом сохраняет нотку строгости, свойственную блейзеру.

Как создать элегантный образ на Рождество и Новый год: секреты жены Решетника"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Серый костюм

Четвертый лук отличается от бархатной серии, демонстрируя другой взгляд на праздничный образ серый костюм с блеском.

Цвет и фактура: комплект состоит из платья-мини и жакета в сером цвете. Ткань, вероятно, имеет легкое вкрапление люрекса, что обеспечивает деликатное праздничное мерцание.

Силуэт: платье прямого или приталенного силуэта, дополненное удлиненным жакетом.

Обувь: туфли-лодочки нюдового цвета на высокой шпильке - классический прием, который визуально удлиняет ноги и придает образу легкости.

Вердикт: сдержанный и элегантный вариант для тех, кто предпочитает нейтральные цвета, но не хочет отказываться от праздничного блеска.

Как создать элегантный образ на Рождество и Новый год: секреты жены РешетникаЖена Решетника показала модный образ (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Как повторить стиль жены Решетника

Кристина Решетник накануне праздников доказывает, что для создания роскошного образа достаточно нескольких ключевых элементов.

  • Акцентная ткань: выбирайте бархат, атлас или ткани с деликатным блеском.
  • Структурированный верх: жакет или блейзер - основа элегантности.
  • Глубокие цвета: изумрудный, бордовый, сапфировый или классический черный.
  • Минимализм в аксессуарах: не перегружайте образ. Позвольте качеству и фактуре одежды говорить за себя.

Как создать элегантный образ на Рождество и Новый год: секреты жены РешетникаКристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

