Danske Bank пішов з Естонії після скандалу з відмиванням російських коштів

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З дозволу банку клієнтами укладалися підозрілі угоди

Danske Bank залишає естонський ринок банківських послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонські ЗМІ.

Згідно з інформацією, банк закриває свою філію в Естонії і припиняє свою роботу через звинувачення у відмиванні російських коштів.

Як відомо, ще у лютому Фінансова інспекція наказала Danske Bank припинити свою діяльність в Естонії.

"Початок процедури закриття філії - це наступний крок на шляху повного припинення діяльності Danske в Естонії", - йдеться у коментарі Фінансової інспекції.

Повідомляється, що Danske Bank протягом багатьох років порушував діючі в Естонії постанови з боротьби відмивання коштів. З дозволу банку, клієнтами укладалися підозрілі угоди, у яких ризик відмивання коштів був високим. Банківська установа також вводила в оману естонські державні установи, надаючи їм неповну інформацію та створювала перешкоди для їхньої роботи.

В рамках процедури закриття філії, у центрі Талліна вже найближчими днями будуть видалені всі логотипи з головного офісу банку.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, співробітників естонського філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у скоєнні підозрілих угод. Як мінімум, 8 співробітників вносили на свої рахунки підозрілі суми грошей.

Зазначимо, раніше головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген пішов у відставку через підозри у відмиванні 234 млн доларів через невеликий філіал банку в Естонії.