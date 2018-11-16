Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей

Фото: Danske Bank (twitter.com/irish)

У банку заявили, що вони перевірили колишніх і нинішніх співробітників у зв'язку з можливою причетністю до сумнівних транзакцій

Співробітників естонського філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у скоєнні підозрілих угод. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Berlingske Tidende.

Як наголошується, естонські правоохоронці зараз ведуть розслідування. Як мінімум, 8 співробітників вносили на свої рахунки підозрілі суми грошей.

У банку заявили, що вони перевірили колишніх і нинішніх співробітників у зв'язку з можливою причетністю до сумнівних транзакцій.

Зазначимо, раніше головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген пішов у відставку через підозри у відмиванні 234 млн доларів через невеликий філіал банку в Естонії.

Як раніше РБК-Україна повідомляло, скандал з відмиванням грошей потряс Данію, країну, яка асоціюється одним з найнижчих рівнів корупції в світі і високим рівнем прозорості. Претензії до Danske Bank досі полягали в тому, що через його естонська філія відмила 9,1 млрд доларів в період між 2007 і 2015 роками, причому незаконні кошти в основному надходили з Росії. Офіційні розслідування тривають в Данії та Естонії, а в серпні датські ЗМІ повідомили, що влада США також зацікавилися цією справою.

Danske Bank також повідомив, що відмовляється від 200 млн євро прибутку від сумнівних угод, проведених в естонській філії.