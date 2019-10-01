Danske Bank ушел из Эстонии после скандала с отмыванием российских денег

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С разрешения банка клиенты заключали подозрительные сделки

Danske Bank покидает эстонский рынок банковских услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонские СМИ.

Согласно информации, банк закрывает свой филиал в Эстонии и прекращает свою работу из-за обвинения в отмывании российских средств.

Как известно, еще в феврале Финансовая инспекция предписала Danske Bank прекратить свою деятельность в Эстонии.

"Начало процедуры закрытия филиала - это следующий шаг на пути полного прекращения деятельности Danske в Эстонии", - говорится в комментарии Финансовой инспекции.

Сообщается, что Danske Bank в течение многих лет нарушал действующие в Эстонии постановления по борьбе с отмыванием денег. С разрешения банка, клиенты заключали подозрительные сделки, в которых риск отмывания средств был высок. Банк также вводил в заблуждение эстонские государственные учреждения, предоставляя им неполную информацию, создавая препятствия для их работы.

В рамках процедуры закрытия филиала, в центре Таллина уже в ближайшие дни будут удалены все логотипы с главного офиса банка.

Как ранее сообщало РБК-Украина, сотрудников эстонского филиала банка Дании Danske Bank подозревают в незаконном получении материальной выгоды от помощи в заключении подозрительных сделок. Как минимум, 8 сотрудников вносили на свои счета подозрительные суммы денег.

Отметим, ранее главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за подозрения в отмывании 234 млн долларов через небольшой филиал банка в Эстонии.