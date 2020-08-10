Дані про загиблого на протестах в Білорусі не підтвердилися

Фото: протести в Білорусі (nn.by)

Раніше повідомлялося про нібито загибель побитого силовиками Євгена Заїчкіна

Інформація про загиблого в ході вчорашніх протестів у Білорусі не підтвердилася. Побитий силовиками Євген Заїчкін вже готується до виписки з лікарні.

Про це розповів сам Заїчкін, передає БЕЛСАТ в Telegram.

За його словами, затримання відбулося, коли він з протестувальниками йшов до мінської стелі.

"Під'їхав автобус, вискочили 5-6 ОМОНівців і почали затримувати всіх, застосовуючи силу. Коли я зрозумів, що вони біжать за мною, став на коліна і підняв руки. І я бачу помах, вдарили палицею, перший удар по обличчю - одразу ринула кров, потім били по тілу", - зазначив Заїчкін.

Він додав, що його затримали, але, коли йому стало погано, його вивели з автозаку. Після цього побитого хлопця забрала швидка.

"Я був у лікарні, там був міліціонер, я йому розповів, що трапилося, розписався. Він пішов. Прийшов лікар, я попросив його відпустити додому. Він сказав, що переломів немає, можу піти, якщо хочу", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про першого загиблого в ході протестів; інформацію про це розповсюдив один з Telegram-каналів.

Крім того, громадськість потрясли кадри того, як міліцейський автозак у Мінську збив одного з протестувальників.