Дания выделит почти 100 млн долларов на производство украинского оружия

"Мы можем иметь мир в Европе только тогда, когда сможем себя защитить", - подчеркнула глава датского правительства и анонсировала новую помощь Украине.

Фредериксен также призвала другие страны Европы последовать примеру ее страны и выделить больше средств на помощь Украине.

Около 96 млн долларов будут выделены из Датского фонда для Украины, их потратят на производство украинского оружия.