Данія виділить майже 100 млн доларів на виробництво української зброї

Данія виділить 1 млрд данських крон (близько 96 млн доларів) на військову допомогу Україні. Кошти призначені для української оборонної промисловості.
Про це на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила прем'єр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.
"Ми можемо мати мир у Європі лише тоді, коли зможемо себе захистити", - наголосила глава датського уряду та анонсувала нову допомогу Україні.
Фредеріксен також закликала інші країни Європи наслідувати приклад її країни і виділити більше коштів на допомогу Україні.
Близько 96 млн доларів буде виділено з Данського фонду для України, їх витратить на виробництво української зброї.
Нагадаємо, Данія стала першою країною НАТО, яка погодилася безпосередньо надати кошти українській оборонній промисловості.
Зокрема, у липні вона замовила для українських захисників 18 самохідних артилерійських установок "Богдана".
15 вересня стало відомо, що бійцям ЗСУ передали першу САУ "Богдана", яку замовила Данія.
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