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Данія дозволила своїм добровольцям воювати за Україну проти Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявив, що громадяни країни можуть приєднатися до інтернаціональних бригад, які формуються для боротьби з російськими військами в Україні. Вона також повідомила про те, що українським захисникам направлять 2,7 тисячі протитанкових гранатометів і боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Emarat Daily.

"Це вибір, який може зробити кожен. Це стосується всіх українців, які тут живуть, а також тих, хто вважає, що вони можуть внести безпосередній внесок у конфлікт", - цитує видання Фредеріксен.

Вона також повідомила, що Данія передасть Україні 2700 одиниць протитанкової зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, в додатку "Дія" з'явилася можливість переказати кошти для підтримки української армії.

Відзначити, допомогу українській армії можна переслати в будь-якому відділенні Укрпошти.

Війна Росії проти України триває п'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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ДанияВійна Росії проти України