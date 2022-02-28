Данія дозволила своїм добровольцям воювати за Україну проти Росії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявив, що громадяни країни можуть приєднатися до інтернаціональних бригад, які формуються для боротьби з російськими військами в Україні. Вона також повідомила про те, що українським захисникам направлять 2,7 тисячі протитанкових гранатометів і боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Emarat Daily .

"Це вибір, який може зробити кожен. Це стосується всіх українців, які тут живуть, а також тих, хто вважає, що вони можуть внести безпосередній внесок у конфлікт", - цитує видання Фредеріксен.

Вона також повідомила, що Данія передасть Україні 2700 одиниць протитанкової зброї та боєприпасів.