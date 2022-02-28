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Дания разрешила своим добровольцам воевать за Украину против России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил, что граждане страны могут присоединиться к интернациональным бригадам, которые формируются для борьбы с российскими войсками в Украине. Она также сообщила о том, что украинским защитникам направят 2,7 тысячи противотанковых гранатометов и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Emarat Daily.

"Это выбор, который может сделать каждый. Это касается всех украинцев, которые здесь живут, а также тех, кто считает, что они могут внести непосредственный вклад в конфликт", - цитирует издание Фредериксен.

Она также сообщила, что Дания передаст Украине 2700 единиц противотанкового оружия и боеприпасов.

Напомним, в приложении "Дія" появилась возможность перевести средства для поддержки украинской армии.

Отметим, помощь украинской армии можно переслать в любом отделении Укрпочты.

Война России против Украины продолжается пятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ДанияВойна России против Украины