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Допомогу українській армії можна буде переслати через Дію

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Україна, Понеділок 28 лютого 2022 00:22
Допомогу українській армії можна буде переслати через Дію Фото: допомогу українській армії можна буде переслати через дію (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Скороход

У додатку "Дія" з'явилася можливість переказати кошти для підтримки української армії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення.

За його словами, в додатку "Дія" запустили нову можливість, щоб допомогти українським захисникам.

"Всі донати підуть до фонду "Повернись живим". Потрібно натиснути на Документи-Допомогти армії. Як завжди, все в кілька кліків", - розповів міністр.

Він уточнив, що послуга доступна користувачам як IOS, так і Android.

"Ще один спосіб подякувати нашим ЗСУ і наблизити нас до перемоги", - додав Федоров.

Нагадаємо, що допомогу українській армії тепер можна переслати в будь-якому відділенні Укрпошти. Гроші підуть на спеціальний рахунок, який створений для цих цілей Національним банком України.

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