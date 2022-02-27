Допомогти українській армії тепер можна через Укрпошту: відкриті спецрахунки
Укрпошта почала приймати платежі для допомоги українській армії під час війни з Росією на спецрахунок, який створений для цього Національним банком України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Як відомо, Національний банк України прийняв рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Таке рішення прийнято у зв'язку з введенням воєнного стану в Україну, збройною агресією РФ і небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.
Тепер пересилати гроші на спецрахунок, створений Нацбанком можна через відділення Укрпошти. Комісію за пересилання коштів брати не будуть.
Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708
Нагадаємо, що переслати допомогу українським військам можна в криптовалютуют. Про це розповів Федоров.