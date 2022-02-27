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Допомогти українській армії тепер можна через Укрпошту: відкриті спецрахунки

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Україна, Неділя 27 лютого 2022 02:14
Допомогти українській армії тепер можна через Укрпошту: відкриті спецрахунки Фото: Укрпошта відкрила спецрахунок для допомоги українській армії (president.gov)
Автор: Наталья Скороход

Укрпошта почала приймати платежі для допомоги українській армії під час війни з Росією на спецрахунок, який створений для цього Національним банком України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як відомо, Національний банк України прийняв рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Таке рішення прийнято у зв'язку з введенням воєнного стану в Україну, збройною агресією РФ і небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Тепер пересилати гроші на спецрахунок, створений Нацбанком можна через відділення Укрпошти. Комісію за пересилання коштів брати не будуть.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Нагадаємо, що переслати допомогу українським військам можна в криптовалютуют. Про це розповів Федоров.

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