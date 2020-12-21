ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Данія зробила на стадіоні центр тестування на коронавірус

Автор: Андрій Козловський

У Данії влада перетворила національний стадіон у Копенгагені на найбільший в країні центр тестування на коронавірус. Він почав роботу з 21 грудня.

Популярні новини

Про це повідомляє DR.

Як повідомляється, центр тестування за одну годину може приймати 1200 відвідувачів для здачі експрес-тесту, а за необхідності - до 3000. Результат тесту можна буде дізнатися вже за 15 хвилин після його проведення.

Нагадаємо, влада Данії на різдвяні свята вирішила закрити магазини через активне поширення коронавірусу. Працювати будуть тільки продуктові магазини та аптеки.

Раніше стало відомо, що уряд Данії ухвалив рішення посилити карантинні обмеження по всій території країни. Нові заходи вступили в силу в середу, 16 грудня.

Також в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Після цього Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії повідомило, що всіх норок з новим коронавірусом в країні знищили.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дания