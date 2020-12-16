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У Данії на різдвяні свята закриють магазини через COVID-19

Данія, Середа 16 грудня 2020 23:04
У Данії на різдвяні свята закриють магазини через COVID-19
Фото: прапор Данії (pexels)
Автор: Даша Харченко

Влада Данії на різдвяні свята вирішила закрити магазини через активне поширення коронавірусу. Працювати будуть тільки продуктові магазини та аптеки.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала жителів країни відзначати свята маленькими групами.

"З п'ятниці, 25 грудня по 3 січня Данія буде в буквальному сенсі закрита", - сказала вона.

За минулу добу в Данії підтвердили 3,6 тис. нових випадків коронавірусу, 14 людей померло. Всього в країні зафіксували 120 тис. випадків захворювання, 975 – летальних.

Раніше стало відомо, що уряд Данії ухвалив рішення посилити карантинні обмеження по всій території країни. Нові заходи вступили в силу в середу, 16 грудня.

Також в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Після цього Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії повідомило, що всіх норок з новим коронавірусом в країні знищили.

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