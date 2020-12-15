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У Данії посилюють карантин через COVID-19

Копенгаген, Вівторок 15 грудня 2020 20:17
У Данії посилюють карантин через COVID-19
Фото: люди в масках (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Данії ухвалив рішення посилити карантинні обмеження по всій території країни. Нові заходи набудуть чинності в середу, 16 грудня.

Про це повідомив міністр транспорту Данії Бенні Енгельбрехт у Facebook.

"Зараз це дійсно серйозно. Коронавірус занадто міцно закріпився в Данії. Рівень інфікування занадто високий, а кількість госпіталізацій зростає. Тому зараз ми поширюємо обмежувальні заходи на всю країну", - заявив він.

Заходи стосуються школярів з п'ятого класу і студентів. Вони будуть знаходитися на дистанційному навчанні.

"Заклади культури будуть закриті. Це стосується ресторанів, кафе і барів, за винятком режиму роботи на винос. Роботодавцям рекомендується відправити максимальне число службовців на віддалену роботу", - повідомив міністр.

Головною рекомендацією для всіх жителів Данії залишається максимально можливе знаходження будинку і мінімізація контактів.

Відзначимо, що нині обмеження діють у 69 з 98 муніципалітетів Данії.

Нагадаємо, раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Після цього Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії повідомило, що всіх норок з новим коронавірусом в країні знищили.

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