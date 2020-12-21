Дания сделала на стадионе центр тестирования на коронавирус

В Дании власть превратила национальный стадион в Копенгагене на крупнейший в стране центр тестирования на коронавирус. Он начал работу с 21 декабря.

Об этом сообщает DR.

Как сообщается, центр тестирования за один час может принимать 1200 посетителей для сдачи экспресс-теста, а при необходимости - до 3000. Результат теста можно будет узнать уже через 15 минут после его проведения.

Напомним, власти Дании на рождественские праздники решили закрыть магазины из-за активного распространения коронавируса. Будут работать только продуктовые магазины и аптеки.

Ранее стало известно, что правительство Дании приняло решение усилить карантинные ограничения по всей территории страны. Новые меры вступили в силу в среду, 16 декабря.

Также в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. После этого Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что всех норок с новым коронавирусом в стране уничтожили.