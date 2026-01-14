RU

Дания усиливает войска в Гренландии и Арктике: заявление министра обороны для AFP

Фото: Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Накануне трехсторонней встречи в Белом доме с участием Гренландии, Соединенных Штатов и Дании, Копенгаген объявил о расширении военного контингента в Арктике и Гренландии.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

Такое решение приняли после критики со стороны Вашингтона относительно недостаточных мер безопасности на стратегической автономной территории.

"Мы будем продолжать усиливать наше военное присутствие в Гренландии, но также еще больше сосредоточимся в рамках НАТО на проведении большего количества учений и усилении присутствия НАТО в Арктике", - отметил Троэльс Лунд Поульсен.

Спикер добавил, что Дания "ведет постоянный диалог со своими союзниками относительно новых и расширенных мероприятий в 2026 году".

Почему США заинтересованы в Гренландии

Вопрос безопасности Гренландии и Арктики сейчас является одной из самых острых тем внутри НАТО. Соединенные Штаты рассматривают остров не просто как территорию, а как фундаментальную военную платформу для стратегического наблюдения и сдерживания в полярном регионе.

Дискуссия о статусе острова обострилась, когда Дональд Трамп публично заявил о желании США приобрести Гренландию у Дании.

Ситуацию подогревают и заявления дипломатов: спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри обвинил Копенгаген в "фактическом захвате" острова после Второй мировой войны, что вызвало волну возмущения в датском правительстве.

Сейчас Дания пытается сохранить суверенитет над островом, предлагая США и НАТО компромисс - расширение военного присутствия и проведение масштабных учений в 2026 году вместо политических уступок.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что Германия официально подтвердила намерение участвовать в усилении безопасности Гренландии и Арктики в рамках Альянса.

Берлин подчеркнул, что стратегическое значение региона требует комплексного подхода к защите и постоянной координации усилий всех союзников по НАТО.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп угрожает премьеру Гренландии за желание остаться с Данией. Американский лидер анонсировал "большие проблемы" гренландскому политику.

