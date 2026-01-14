Данія посилює війська у Гренландії та Арктиці: заява міністра оборони для AFP

Таке рішення ухвалили після критики з боку Вашингтона щодо недостатніх заходів безпеки на стратегічній автономній території.

"Ми продовжуватимемо посилювати нашу військову присутність у Гренландії, але також ще більше зосередимося в межах НАТО на проведенні більшої кількості навчань та посиленні присутності НАТО в Арктиці", - зазначив Троельс Лунд Поульсен.

Спікер додав, що Данія "веде постійний діалог зі своїми союзниками щодо нових та розширених заходів у 2026 році".

Чому США зацікавлені в Гренландії

Питання безпеки Гренландії та Арктики наразі є однією з найгостріших тем усередині НАТО. Сполучені Штати розглядають острів не просто як територію, а як фундаментальну військову платформу для стратегічного спостереження та стримування в полярному регіоні.

Дискусія щодо статусу острова загострилася, коли Дональд Трамп публічно заявив про бажання США придбати Гренландію у Данії.

Ситуацію підігрівають і заяви дипломатів: спецпосланець США по Гренландії Джефф Лендрі звинуватив Копенгаген у "фактичному захопленні" острова після Другої світової війни, що викликало хвилю обурення в данському уряді.

Наразі Данія намагається зберегти суверенітет над островом, пропонуючи США та НАТО компроміс - розширення військової присутності та проведення масштабних навчань у 2026 році замість політичних поступок.