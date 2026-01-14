Данія посилює війська у Гренландії та Арктиці: заява міністра оборони для AFP

Напередодні тристоронньої зустрічі у Білому домі за участі Гренландії, Сполучених Штатів і Данії, Копенгаген оголосив про розширення військового контингенту в Арктиці та Гренландії.
Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons.
Таке рішення ухвалили після критики з боку Вашингтона щодо недостатніх заходів безпеки на стратегічній автономній території.
"Ми продовжуватимемо посилювати нашу військову присутність у Гренландії, але також ще більше зосередимося в межах НАТО на проведенні більшої кількості навчань та посиленні присутності НАТО в Арктиці", - зазначив Троельс Лунд Поульсен.
Спікер додав, що Данія "веде постійний діалог зі своїми союзниками щодо нових та розширених заходів у 2026 році".
Питання безпеки Гренландії та Арктики наразі є однією з найгостріших тем усередині НАТО. Сполучені Штати розглядають острів не просто як територію, а як фундаментальну військову платформу для стратегічного спостереження та стримування в полярному регіоні.
Дискусія щодо статусу острова загострилася, коли Дональд Трамп публічно заявив про бажання США придбати Гренландію у Данії.
Ситуацію підігрівають і заяви дипломатів: спецпосланець США по Гренландії Джефф Лендрі звинуватив Копенгаген у "фактичному захопленні" острова після Другої світової війни, що викликало хвилю обурення в данському уряді.
Наразі Данія намагається зберегти суверенітет над островом, пропонуючи США та НАТО компроміс - розширення військової присутності та проведення масштабних навчань у 2026 році замість політичних поступок.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Німеччина офіційно підтвердила намір брати участь у посиленні безпеки Гренландії та Арктики в межах Альянсу.
Берлін наголосив, що стратегічне значення регіону вимагає комплексного підходу до захисту та постійної координації зусиль усіх союзників по НАТО.
Своєю чергою, президент США Дональд Трамп погрожує прем'єру Гренландії за бажання залишитися з Данією. Американський лідер анонсував "великі проблеми" гренландському політику.