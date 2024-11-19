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Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16

Вторник 19 ноября 2024 18:37
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Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16 Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Дания уже передала Украине шесть истребителей F-16. Всего Украине должно поступить 19 самолетов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, в Дании нет никаких изменений в планах по передаче Украине определенного количества истребителей F-16.

"Шесть были доставлены. Это была первая партия", - отметила Фредериксен.

Она напомнила, что с лета прошлого Дания была вовлечена в подготовку украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

"Это было сложно, но мы смогли добиться успеха в учебе. Поэтому процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна следующая партия. В общей сложности будет 19 (самолетов - ред.), как мы сказали в самом начале", - сказала она. .

F-16 для Украины

В конце июля Украина получила первую партию самолетов F-16 от международных партнеров в рамках военной помощи. Точное количество этих истребителей пока не разглашается.

В ближайшее время ожидается поступление второй партии F-16 от Норвегии. Об этом министр обороны Украины Умеров сообщил после переговоров с Граммом 17 октября.

Также следует напомнить, что истребители F-16 сбили 10 воздушных целей во время масштабной атаки России 17 ноября.

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